Обнародованы рендеры нового Audi RS6 Avant 13

Независимые дизайнеры дали возможность уже сейчас видеть нам каким будет внешний вид Audi RS6.

Стоит напомнить, что речь идет не просто об очередном немецком премиальном седане, точнее о его “заряженной” модификации. Имеется в ввиду сверх “заряженная” версия, рендерные изоражения которой буквально несколько часов тому назад появились в Сети.

Обнародованы рендеры Audi RS6, которая имеет кузов универсал, независимый дизайн которого сделал дизайнер, который имеет ник AscarissDesign.

Как сообщил независимый дизайнер, в основе его автомобиля лежит официальный снимок, который также недавно появился в Интернете. Исходя из представленного изображения, как пишет flatroad, у автомобиля довольно агрессивная внешность и все из-за другого переднего бампера.

А еще следует обратить внимание на радиаторную решетку, имеющую сотовую структуру.