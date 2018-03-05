Обнародованы рендеры нового Audi RS6 Avant

Стоит напомнить, что речь идет не просто об очередном немецком премиальном седане, точнее о его “заряженной” модификации. Имеется в ввиду сверх “заряженная” версия, рендерные изоражения которой буквально несколько часов тому назад появились в Сети.
Обнародованы рендеры Audi RS6, которая имеет кузов универсал, независимый дизайн которого сделал дизайнер, который имеет ник AscarissDesign.
Как сообщил независимый дизайнер, в основе его автомобиля лежит официальный снимок, который также недавно появился в Интернете. Исходя из представленного изображения, как пишет flatroad, у автомобиля довольно агрессивная внешность и все из-за другого переднего бампера.
А еще следует обратить внимание на радиаторную решетку, имеющую сотовую структуру.
C 2014 года www.amsrus.ru
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