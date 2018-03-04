В Ленобласти фура завалила камнями легковушку.
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В Ленобласти фура завалила камнями легковушку.
Март 04 13:04 2018

Грузовой автомобиль опрокинулся на федеральной трассе “Скадинавия” в Ленинградской области.

Как сообщили в пятницу региональном управлении ГИБДД, груз из фуры придавил легковой автомобиль, из-за чего сильно пострадал маленький ребенок, движение по трассе ограничено.

“По предварительной информации, ДТП произошло около 12:45 в Выборгском районе Ленинградской области, на 52-м километре автодороги “Скандинавия”. Водитель 1984 года рождения, управляя грузовым автомобилем Scania, не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате перевозимый груз выпал на автомобиль Citroen. В результате ДТП мальчик…, находившийся в Citroen, получил тяжелые травмы. Дорожное движение на 52-м километре автодороги ограничено”, – сказали в управлении.

В ведомстве, как сообщает ТАСС, также отметили, что за рулем автомобиля Citroen находилась 37-летняя женщина, о ее состоянии пока не сообщается. Очевидцы аварии уже опубликовали в социальных сетях фотографии происшествия. На них видно, что фура перевозила булыжники, которыми придавило легковой автомобиль. Судя по кадрам, основные удары камней пришлись на переднюю часть легкового автомобиля.

На тему:
  Article "tagged" as:
ScaniaгрузовикДТП
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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