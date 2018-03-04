Олимпийский BMW X4 выставлен на продажу 59

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане выставил на продажу подаренный BMW X4.

На объявление на сайте Auto.ru обратил внимание «Матч ТВ».

«Призовой автомобиль, получен за медаль на Олимпийских Играх 2018 года. На авто олимпийская символика „Команда России 2018“: на порогах олимпийские кольца с подсветкой, проекция из двери на асфальт олимпийской символики», — сказано в объявлении.

Спортсмен, как пишет znak, собирается получить за автомобиль четыре млн рублей. В качестве контактного лица указан Александр Петров. Отметим, что российский спортсмен под таким именем на зимних Олимпийских играх в Корее не выступал.