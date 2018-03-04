Олимпийский BMW X4 выставлен на продажу
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Олимпийский BMW X4 выставлен на продажу
Март 04 20:02 2018

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане выставил на продажу подаренный BMW X4.

На объявление на сайте Auto.ru обратил внимание «Матч ТВ».

«Призовой автомобиль, получен за медаль на Олимпийских Играх 2018 года. На авто олимпийская символика „Команда России 2018“: на порогах олимпийские кольца с подсветкой, проекция из двери на асфальт олимпийской символики», — сказано в объявлении.

Спортсмен, как пишет znak, собирается получить за автомобиль четыре млн рублей. В качестве контактного лица указан Александр Петров. Отметим, что российский спортсмен под таким именем на зимних Олимпийских играх в Корее не выступал.

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BMWX4Олимпиада
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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12 комментариев

  1. Ekaterina Masterova
    Март 04, 20:09 #1 Ekaterina Masterova

    Во-первых, это может быть и фейк. Кто-то увидел на парковке приметную машину и создал объявление просто поржать.
    Второй вариант-действительно, спортсмен продаёт “бумер”, но мы ж не знаем, с какой целью. На лечение родне, на улучшение жилищных условий, на благотворительность…
    Вариантов, думаю, можно много придумать
    Давайте сначала думать о людях хорошо (с)

  2. Sergey Sergeevich
    Март 04, 20:12 #2 Sergey Sergeevich

    Ничего плохого в этом нет, плохо что ему(ей) денег на что то не хватает

  3. Волков Михаил
    Март 04, 20:18 #3 Волков Михаил

    Ну и что? Это запрещено что ли? Завидуйте молча.

  4. Den Savkin-Kalinov
    Март 04, 20:38 #4 Den Savkin-Kalinov

    Кто заплатил за этот подарок?

  5. Konstantin Tolstikov
    Март 04, 20:47 #5 Konstantin Tolstikov

    Имеет право

  6. Alehandro Belskiy
    Март 04, 21:08 #6 Alehandro Belskiy

    Хозяин авто может делать с машиной все что он захочет! Имеет полное право.

  7. Igor Duginov
    Март 04, 21:12 #7 Igor Duginov

    Вот и повторили. Снова занесли денег Германии за авто в подарок олимпийцам. Постоянство – признак мастерства. А не то, чтобы разок в хоккей выиграть.

  8. Gabriel Dashan
    Март 04, 22:24 #8 Gabriel Dashan

    ну продает, и что? его машина, что хотет то и делает. Машина не медаль. она не имеет никакой морально/духовной ценности

  9. Artem Mal'tsev
    Март 04, 22:25 #9 Artem Mal'tsev

    Вот опять развели автосрань, после прошлой олимпиады в Сочи, аж целые репортажи снимали, сейчас – то что не так?

  10. Konstantin Pronkin
    Март 05, 06:31 #10 Konstantin Pronkin

    А вам не пo уху?

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