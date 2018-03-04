Олимпийский BMW X4 выставлен на продажу

На объявление на сайте Auto.ru обратил внимание «Матч ТВ».
«Призовой автомобиль, получен за медаль на Олимпийских Играх 2018 года. На авто олимпийская символика „Команда России 2018“: на порогах олимпийские кольца с подсветкой, проекция из двери на асфальт олимпийской символики», — сказано в объявлении.
Спортсмен, как пишет znak, собирается получить за автомобиль четыре млн рублей. В качестве контактного лица указан Александр Петров. Отметим, что российский спортсмен под таким именем на зимних Олимпийских играх в Корее не выступал.
C 2014 года www.amsrus.ru
Во-первых, это может быть и фейк. Кто-то увидел на парковке приметную машину и создал объявление просто поржать.
Второй вариант-действительно, спортсмен продаёт “бумер”, но мы ж не знаем, с какой целью. На лечение родне, на улучшение жилищных условий, на благотворительность…
Вариантов, думаю, можно много придумать
Давайте сначала думать о людях хорошо (с)
Часто бывает
Просто машина есть, и не одна в семье. Вот и продают.
Ничего плохого в этом нет, плохо что ему(ей) денег на что то не хватает
Ну и что? Это запрещено что ли? Завидуйте молча.
Кто заплатил за этот подарок?
Имеет право
Хозяин авто может делать с машиной все что он захочет! Имеет полное право.
Вот и повторили. Снова занесли денег Германии за авто в подарок олимпийцам. Постоянство – признак мастерства. А не то, чтобы разок в хоккей выиграть.
ну продает, и что? его машина, что хотет то и делает. Машина не медаль. она не имеет никакой морально/духовной ценности
Вот опять развели автосрань, после прошлой олимпиады в Сочи, аж целые репортажи снимали, сейчас – то что не так?
А вам не пo уху?
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