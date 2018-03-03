В топе продаж – Mitsubishi Outlander
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В топе продаж – Mitsubishi Outlander
Март 03 11:08 2018

Объем продаж автомобилей Mitsubishi в России в феврале 2018 года составил 2 902 автомобиля, что почти в два раза превышает показатели февраля прошлого года.

Общие продажи месяца также значительно выросли по сравнению с январем 2018 года (+38%), демонстрируя устойчивый рост от месяца к месяцу. Лидером продаж в модельном ряду Mitsubishi остается модель Outlander – в феврале 2018 года всего было продано 1 587 автомобилей. Такой показатель продаж превышает как результаты прошлого месяца (в январе – 1180 единиц), так и февраля прошлого года (в 2017 – 1 343 единиц).

Еще большие темпы демонстрирует флагманский внедорожник – Mitsubishi Pajero Sport. Всего в феврале нового года 675 автолюбителей остановили свой выбор в пользу этой модели. Стоит отметить, что эта цифра превышает показатели прошлого года почти в семь раз (февраль 2017 – 98 автомобилей), прежде всего благодаря старту производства дизельной версии на заводе в Калуге.

Продажи ASX выросли более, чем на треть по сравнению с прошлым месяцем и составили 428 штук (в январе – 308).

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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