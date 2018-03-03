Продажи Ford в России выросли на 50% 10

В феврале продажи автомобилей Ford выросли на 50% по отношению к февралю прошлого года и достигли 4434 автомобилей.

Положительную динамику продаж продемонстрировали почти все модели Ford, предлагающиеся на российском рынке, причем продажи двух моделей выросли более чем на 100% в сравнении с февралем прошлого года.

Основными факторами, повлиявшими на значительный рост спроса, стали сбалансированная ценовая политика, обеспечившая конкурентоспособные цены, реализация стратегии по продвижению моделей в ключевых для Ford на российском рынке сегментах SUV и LCV, а также регулярные спецпредложения, позволяющие приобрести автомобили на особо выгодных условиях.

Первое место по продажам поделили Ford Kuga (1277 автомобилей) и Ford Focus (1270 автомобилей). Кроссовер Ford Kuga, уже в базовом исполнении оснащенный тяговитым атмосферным двигателем объемом 2,5 л и 6-ступенчатой гидромеханической АКП, в феврале нашел на 68% больше покупателей, в феврале прошлого года. Продажи высокотехнологичных седанов, хетчбэков и универсалов Ford Focus в сравнении с февралем 2017 г. выросли на 106%. В общей сложности на долю Ford Focus и Ford Kuga в феврале пришлось 57% от общего объема продаж марки в России.

Лидером по динамике роста продаж в феврале стал внедорожник Ford Explorer. Было реализовано 317 семиместных автомобилей, на 138% больше, чем в феврале прошлого года. Флагманский внедорожник выделяется на фоне конкурентов не только богатой базовой комплектацией, включающей двигатель V6 объемом 3,5 л, кожаный салон, мультимедийную систему SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном, но и всесторонней подготовкой к российским условиям. В оснащение внедорожника входят пакет «зимних» опций (подогрев руля, наружных зеркал, лобового стекла и сидений), камера заднего вида с омывателем, дистанционный запуск, двигатель сертифицирован для работы на 92-м бензине.

Стабильно растут продажи легких коммерческих автомобилей Ford Transit – в феврале был продано 729 экземпляров, рост к аналогичному месяцу прошлого года составил 51%, к январю 2018-го – 37%. Лидер российского рынка LCV среди иностранных брендов*, Ford Transit доступен к заказу в 55 модификациях, разработанных в сотрудничестве с сертифицированными кузовостроителями. Они позволяют удовлетворить практически любые потребности бизнеса или государственных служб. Линейка специальных версий Ford Transit постоянно пополняется новыми модификациями. Так, в феврале 2018 г. на базе Ford Transit был впервые построен гримваген – мобильный комплекс для гримирования артистов на выездных съемках.

*В 2017 г., по данным АЕБ