Отец “пьяного мальчика” требует ужесточить наказание Алисовой 15

Отец сбитого насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе Роман Шимко намерен требовать в суде ужесточения наказания Ольге Алисовой.

Напомним, Ольга Алисова осуждена на три года колонии-поселения за данное ДТП.

Жалоба на приговор Алисовой, как сообщает ТАСС, будет рассматриваться в четверг в Московском областном суде. Шимко, как пишет АиФ, считает избранную меру наказания недостаточной с учетом того, что через полгода женщина может выйти из колонии по УДО.

Шимко сообщил, что нанял нового адвоката, у которого «есть новые доказательства виновности Алисовой».

Напомним, 23 апреля прошлого года 31-летняя жительница Подмосковья Ольга Алисова насмерть сбила ребенка по дворе жилого дома в Балашихе. Автомобиль протащил ребенка несколько метров.

Железнодорожный суд Московской области 15 ноября 2017 года признал ее виновной и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.