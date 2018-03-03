Отец “пьяного мальчика” требует ужесточить наказание Алисовой

Напомним, Ольга Алисова осуждена на три года колонии-поселения за данное ДТП.
Жалоба на приговор Алисовой, как сообщает ТАСС, будет рассматриваться в четверг в Московском областном суде. Шимко, как пишет АиФ, считает избранную меру наказания недостаточной с учетом того, что через полгода женщина может выйти из колонии по УДО.
Шимко сообщил, что нанял нового адвоката, у которого «есть новые доказательства виновности Алисовой».
Напомним, 23 апреля прошлого года 31-летняя жительница Подмосковья Ольга Алисова насмерть сбила ребенка по дворе жилого дома в Балашихе. Автомобиль протащил ребенка несколько метров.
Железнодорожный суд Московской области 15 ноября 2017 года признал ее виновной и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
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Шимко сообщил, что нанял нового адвоката, у которого «есть новые доказательства виновности Алисовой».
А почему ребёнок пьяный не сообщил.
В нашей стране, требовать можно, пока что.
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