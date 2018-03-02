Первое фото седана Volvo S60 следующего поколения 35

Глава компании Volvo Хакан Самуэльссон опубликовал в своем твиттере первую фотографию седана S60 следующего поколения.

Серийное производство четырехдверки начнется до конца нынешнего года на новом предприятии шведской марки в американском штате Северная Каролина.

Внешность седана скрыта за камуфляжем, однако предполагается, что ее выполнят в стиле нового универсала V60, публичная премьера которого состоится на Женевском автосалоне. В частности, новинка получит такие же фирменные фары головного света «Молот Тора».

По предварительным данным, следующий S60 будет предлагаться с теми же моторами, что и новый V60. Его линейка двигателей включает дизельные моторы мощностью 150 и 190 л.с., а также 245-сильный двухлитровый бензиновый агрегат. Кроме того, будут доступны две гибридные модификации с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети, агрегаты которых в сумме выдают 345 и 390 лошадиных сил.

Премьера Volvo S60, как сообщает Autonews, состоится летом на специальном мероприятии на новом заводе в Южной Каролине. Строительство предприятия, в которое инвестировали полмиллиарда долларов, стартовало в 2015 году.