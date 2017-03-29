Ремонт по гарантии 3

Киа Соул 2015 г.в. на исходе второго года эксплуатации обнаружилась пузырение краски на двери багажника.Машина на гарантии. Обратился к дилеру. Признали заводской брак, но сроки на покраску — очередь на 2 месяца. Это входит в понятие «немедленно устранить» , как прописано в Законе? Я инвалид 2-ой группы и для меня 2 месяца — это большой срок.. Что можно делать в такой ситуации?