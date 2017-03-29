Ремонт по гарантии

Киа Соул 2015 г.в. на исходе второго года эксплуатации обнаружилась пузырение краски на двери багажника.Машина на гарантии. Обратился к дилеру. Признали заводской брак, но сроки на покраску — очередь на 2 месяца. Это входит в понятие «немедленно устранить» , как прописано в Законе? Я инвалид 2-ой группы и для меня 2 месяца — это большой срок.. Что можно делать в такой ситуации?
Добрый день!
Где где написано? в Законе?)))) добро пожаловать в Российскую Федерацию.
Единственное, что можно сделать — немного перехитрить… Сдайте машину им по акту приема-передачи на гарантийный ремонт, попросите открыть заказ наряд. И оставьте машину у них. Простоит больше 30-ти дней — сдадим автомобиль или поменяем на такой же новый. С этими полумошенническими салонами только такими методами.
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