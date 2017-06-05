Пропала со стоянки машина 4

Машина находилась на придомовой стоянке. Располагалась согласно разметке. В пятницу вечером обнаружил, что ее на месте нет. Позвонил в службу эвакуаторов — они ее не забирали. Из-за того, что пропало несколько машин на стоянке, решил обратиться в местное отделение полиции. Там сказали, что ГБУ «Жилищник» ее переместил на стоянку на другом конце города. Что мне делать?

Машина была с номерами. Полностью укомплектована. В состоянии сильно подержанного авто.