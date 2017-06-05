Пропала со стоянки машина

Машина находилась на придомовой стоянке. Располагалась согласно разметке. В пятницу вечером обнаружил, что ее на месте нет. Позвонил в службу эвакуаторов — они ее не забирали. Из-за того, что пропало несколько машин на стоянке, решил обратиться в местное отделение полиции. Там сказали, что ГБУ «Жилищник» ее переместил на стоянку на другом конце города. Что мне делать?
Машина была с номерами. Полностью укомплектована. В состоянии сильно подержанного авто.
Добрый день!
ГБУ «Жилищник» на другой конец города…? а в чем проблема забрать автомобиль, если это не штрафстоянка? тут что-то недоговорено.
другой вопрос — с кого спросить, ответственных лиц, кто конкретно исполнял транспортировку все равно вам не выдадут. а в случае, если перемещение автомобиля было незаконным, с ГБУ можно моральный вред забрать.
Но в целом, еще раз повторюсь, не прозрачная ситуация, вводных данных мало, для того, чтобы взвешенно ответить что делать дальше.
да, если это тот случай, когда увозят «бесхозные» машины, то:
1. обратитесь в ГБУ по вашему району, получите акт о транспортировке. Он должен быть в обязательном порядке.
2. Далее, основываясь на данных акта в свободной форме в двух экземплярах (на своем входящий вам поставят) изложите требование о возврате автомобиля на место, с которого он был незаконно эвакуирован.
3. 10 дней никто не отвечает — идем в суд.
По идее вам на автомобиль дожны были уведомление повесить (это если машина долго стоит и имеет вид бесхозной), отвечать на подобное уведомление надо, обозначив что вы хозяин машины и вы в курсе. Но последнее время они не обременяют себя предупреждалками )
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