парковка 6

прстановление пристава на 2500руб. за нарушение правил парковки. На фотографии машина kia ceed пятидверная,а у меня трёхдверная. Быпо два электронных обращения в ГБДД России по Москве (Садовая Самотечная дом 1) — ответа не было.