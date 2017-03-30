прстановление пристава на 2500руб. за нарушение правил парковки. На фотографии машина kia ceed пятидверная,а у меня трёхдверная. Быпо два электронных обращения в ГБДД России по Москве (Садовая Самотечная дом 1) — ответа не было.
Добрый день!
Поскольку речь уже о приставе, то это исполнительное производство. Если вас заранее никто не уведомлял о штрафе, возможно провести процедуру «отката». Обжаловать постановление о штрафе, предварительно заявив ходатайство о продлении сроков на обжалование. В случае, если штраф действительно неправомерен, суд вынесет соответствующее решение, которое послужит вам в дальнейшем основанием для прекращения исполнительного производства.
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