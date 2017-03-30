парковка
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Март 30 11:45 2017

прстановление пристава на 2500руб. за нарушение правил парковки. На фотографии машина kia ceed пятидверная,а у меня трёхдверная. Быпо два электронных обращения в ГБДД России по Москве (Садовая Самотечная дом 1) — ответа не было.

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  Категории:
Нарушение ПДД
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Автор

игорь Ф
игорь Ф

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1 Comment

  1. Дмитрий Редюшев
    Май 30, 14:32 #1 Дмитрий Редюшев Юрист

    Добрый день!
    Поскольку речь уже о приставе, то это исполнительное производство. Если вас заранее никто не уведомлял о штрафе, возможно провести процедуру «отката». Обжаловать постановление о штрафе, предварительно заявив ходатайство о продлении сроков на обжалование. В случае, если штраф действительно неправомерен, суд вынесет соответствующее решение, которое послужит вам в дальнейшем основанием для прекращения исполнительного производства.

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