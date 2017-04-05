Купили машину со следами ремонта 4

Добрый день! В ноябре 2016 года купили новый автомобиль Kia Sportage последней модификации 2016 года выпуска. Ездили мало, пробег 800 км, стоит в гараже. Спустя четыре месяца при замене колес обнаружили сильные очаги коррозии на глушителе, на механизмах крепления колес и муфты полного привода. Заметны следы демонтажа бензобака, карданного вала, а также следы повреждения бензобака. Мы сами в аварию не попадали.