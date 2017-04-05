Купили машину со следами ремонта

Добрый день! В ноябре 2016 года купили новый автомобиль Kia Sportage последней модификации 2016 года выпуска. Ездили мало, пробег 800 км, стоит в гараже. Спустя четыре месяца при замене колес обнаружили сильные очаги коррозии на глушителе, на механизмах крепления колес и муфты полного привода. Заметны следы демонтажа бензобака, карданного вала, а также следы повреждения бензобака. Мы сами в аварию не попадали.
Добрый день!
Подобное — не редкость. Но спустя 800 км сложно будет рассказывать об отсутствии ДТП, например. Однако, есть возможность провести исследование узлов на предмет коррозии. Возможно, это автомобиль «отказной», после чего обычно автосалоны скручивают пробег и продают как нереализованный в срок. Это также можно установить с помощью автотехнической экспертизы. Но опять же будет стоять вопрос когда и кем был скручен пробег. Т.о. сложно будет доказать, что автомобиль в таком состоянии вы приобрели.
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