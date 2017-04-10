Captiva 2.2d отказ замены форсунки по гарантии

Через 2 года после покупки возникла проблема с ДВС. Машина задергалась, заглохла, после чего загорелся Chech.
До 2018 года машина на гарантии. Диагностика у ОД показала «залипание» клапана одной из форсунок. В наряд-заказе мастер указал, что рекомендует заменить форсунку и там-же привёл что проблема носит эксплуатационный характер и не является гарантийным случаем. Естественно, соответствующая экспертиза не производилась и это все умозаключения мастера.
После обращения в представительство, получили от ОД проект соглашения ( Гудвил), где предлагается произвести ремонт со скидкой в 50% при отказе от претензий и признания эксплуатационного характера проблем с ДВС. Принимать данное соглашение не хотим, т.к. оно накладывает определённые ограничения при возможных проблемах с ДВС в дальнейшим.
Добрый день.
Необходимо провести автотехническую экспертизу.
Если будет установлено, что дефект несет производственный характер — то правда ваша. Если залипание произошло по иной причине — вы тратитесь на экспертизу и уже никаких соглашений на 50% оплаты не будет.
Но, если от дилера поступают такие предложения, значит они явно сомневаются в выводах своего мастера.
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