Captiva 2.2d отказ замены форсунки по гарантии 5

Через 2 года после покупки возникла проблема с ДВС. Машина задергалась, заглохла, после чего загорелся Chech.

До 2018 года машина на гарантии. Диагностика у ОД показала «залипание» клапана одной из форсунок. В наряд-заказе мастер указал, что рекомендует заменить форсунку и там-же привёл что проблема носит эксплуатационный характер и не является гарантийным случаем. Естественно, соответствующая экспертиза не производилась и это все умозаключения мастера.

После обращения в представительство, получили от ОД проект соглашения ( Гудвил), где предлагается произвести ремонт со скидкой в 50% при отказе от претензий и признания эксплуатационного характера проблем с ДВС. Принимать данное соглашение не хотим, т.к. оно накладывает определённые ограничения при возможных проблемах с ДВС в дальнейшим.