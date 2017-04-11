Жидкость для стеклоомывателя в апреле

Private answer Самая правильная незамерзайка — синяя с обочины из рук кавказца. Ее принято бояться и делать вид, что метанол убъет всех и сразу. На самом деле метанол нельзя пить, остальное можно. Поэтому правильней всего купить такую «синьку» на обочине. Но уже тепло и продавцы с дорог ушли))) Помечен как спам