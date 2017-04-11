Жидкость для стеклоомывателя в апреле Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSЖидкость для стеклоомывателя в апреле Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Что лучше залить в бачок стеклоомывателя сейчас в апреле(средняя полоса России) На тему: Авторынок России: итоги апреля В Украине стали покупать больше… Самые покупаемые авто с пробегом Американский рынок… Лидеры среди китайских… Помечена как спам Сообщение от preluk (Вопросы: 5, Ответы: 1) Ответ на 11.04.2017 11:59 29 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов А простую воду наверное нежелательно? (preluk at 11.04.2017 18:21) Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Незамерзайку от РосНефть до минус 20. Дальше будет видно. Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 261) Ответ на 11.04.2017 13:38 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Самая правильная незамерзайка — синяя с обочины из рук кавказца. Ее принято бояться и делать вид, что метанол убъет всех и сразу. На самом деле метанол нельзя пить, остальное можно. Поэтому правильней всего купить такую «синьку» на обочине. Но уже тепло и продавцы с дорог ушли))) Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1709) Ответ на 11.04.2017 17:40 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page