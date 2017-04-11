Жидкость для стеклоомывателя в апреле

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Что лучше залить в бачок стеклоомывателя сейчас в апреле(средняя полоса России)

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Сообщение от preluk (Вопросы: 5, Ответы: 1)
Ответ на 11.04.2017 11:59
29 просмотров

А простую воду наверное нежелательно?

(preluk at 11.04.2017 18:21)

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Незамерзайку от РосНефть до минус 20. Дальше будет видно.

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Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 261)
Ответ на 11.04.2017 13:38
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Самая правильная незамерзайка — синяя с обочины из рук кавказца. Ее принято бояться и делать вид, что метанол убъет всех и сразу. На самом деле метанол нельзя пить, остальное можно. Поэтому правильней всего купить такую «синьку» на обочине. Но уже тепло и продавцы с дорог ушли)))

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1709)
Ответ на 11.04.2017 17:40
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