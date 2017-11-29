Здравсвуйте! В чём разница и что лучше купить Б/У.

Private answer Доброго времени суток. Что касаеться ездовых качеств, то OutLander — далеко не идеал. И 220 Л.С. ему там нафиг де упали, тоесть не за чем — все равно трансмиссия, ходовая часть и управление не позволят реализовать всю эту дурь. Поэтому тот же Kuga от Ford будет куда интереснее. Это как вариант. Помечен как спам