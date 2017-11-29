Здравсвуйте! В чём разница и что лучше купить Б/У. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSЗдравсвуйте! В чём разница и что лучше купить Б/У. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Mitsubishi Qutlander Xl 3.0. 220.л. второе поколение. или третье тоже 3.0. бензин 220.л.На авито почему то не указывают буквы модели XL.Вот и не могу понять это разные машины или одинаковые .Большой транспортный налог бензин постоянно дорожает может что то есть по ездовым качествам подобное.Менее прожорливое.Я в плане транспортного налога.Спасибо. На тему: Транспортный налог хотят отменить Акциз на бензин повысить и отменить транспортный налог Решение о замене транспортного налога не принято Транспортный налог могут повысить Отмена транспортного налога не прошла Думу Помечена как спам Сообщение от andrey62 (Вопросы: 5, Ответы: 10) Ответ на 29.11.2017 13:28 27 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Доброго времени суток. Что касаеться ездовых качеств, то OutLander — далеко не идеал. И 220 Л.С. ему там нафиг де упали, тоесть не за чем — все равно трансмиссия, ходовая часть и управление не позволят реализовать всю эту дурь. Поэтому тот же Kuga от Ford будет куда интереснее. Это как вариант. Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 321) Ответ на 30.11.2017 11:04 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page