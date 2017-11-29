Здравсвуйте! В чём разница и что лучше купить Б/У.

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Mitsubishi Qutlander Xl 3.0. 220.л. второе поколение. или третье тоже 3.0. бензин 220.л.На авито почему то не указывают буквы модели XL.Вот и не могу понять это разные машины или одинаковые .Большой транспортный налог бензин постоянно дорожает может что то есть по ездовым качествам подобное.Менее прожорливое.Я в плане транспортного налога.Спасибо.

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Сообщение от andrey62 (Вопросы: 5, Ответы: 10)
Ответ на 29.11.2017 13:28
27 просмотров

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Private answer

Доброго времени суток. Что касаеться ездовых качеств, то OutLander — далеко не идеал. И 220 Л.С. ему там нафиг де упали, тоесть не за чем — все равно трансмиссия, ходовая часть и управление не позволят реализовать всю эту дурь. Поэтому тот же Kuga от Ford будет куда интереснее. Это как вариант.

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Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 321)
Ответ на 30.11.2017 11:04
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