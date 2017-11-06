Здравствуйте! Какую химию использовать? Против ржавчины на железных дисках.

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Есть ли такая химия после обработки железных дисков?

На металле образовывается налёт. И процесс ржавления прекращается. После обработки можно наносить краску.

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Сообщение от andrey62 (Вопросы: 3, Ответы: 7)
Ответ на 06.11.2017 14:09
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