Здравствуйте! Какую химию использовать? Против ржавчины на железных дисках. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSЗдравствуйте! Какую химию использовать? Против ржавчины на железных дисках. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Есть ли такая химия после обработки железных дисков? На металле образовывается налёт. И процесс ржавления прекращается. После обработки можно наносить краску. На тему: Защититься от ржавчины и убрать коррозию – теперь в… Правительство установит требования к дорожным камерам Невероятные технологии и мега машины Покраска Porshe дороже стоимости автомобиля В Нидерландах запустят беспилотные автомобили в 2018 году Помечена как спам Сообщение от andrey62 (Вопросы: 3, Ответы: 7) Ответ на 06.11.2017 14:09 91 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page