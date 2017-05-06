Здравствуйте, скажите, стоит ли покупать Ford Focus 2007 года выпуска Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSЗдравствуйте, скажите, стоит ли покупать Ford Focus 2007 года выпуска Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Хочу купить первую машину, понравился Ford Focus, но не знаю надежен ли он:(. Не могли бы Вы подсказать На тему: Ford Focus по специальной цене Ford Focus RS: не очень-то и хотелось Новое семейство Ford Ford отзывает 830 тыс. автомашин… ТОП-10 иномарок с пробегом на… Помечена как спам Сообщение от Аркадий013080 (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 06.05.2017 09:10 20 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer По природе своей — да, вполне надежен. По факту изношенности — нет, вряд ли… Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1746) Ответ на 07.05.2017 00:31 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page