Здравствуйте, скажите, стоит ли покупать Ford Focus 2007 года выпуска

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Хочу купить первую машину, понравился Ford Focus, но не знаю надежен ли он:(. Не могли бы Вы подсказать

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Сообщение от Аркадий013080 (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 06.05.2017 09:10
20 просмотров

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По природе своей — да, вполне надежен. По факту изношенности — нет, вряд ли…

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1746)
Ответ на 07.05.2017 00:31
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