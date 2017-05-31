Здравствуйте, Сергей Степанович, скажите Вы или другие эксперты заливали масло Cuper ??? Нам советуете или нет. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSЗдравствуйте, Сергей Степанович, скажите Вы или другие эксперты заливали масло Cuper ??? Нам советуете или нет. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 На сайте производителя Cuper всё так лаконично и никаких подробностей : где это масло делают , кто разливает?? Страшно на него переходить. На тему: А наши масла как? Какое моторное масло лучше, а… На дорожных тестах замечен новый Tesla ломает стереотипы А вот я выбирал масло так Помечена как спам Сообщение от Кондратьев Александр Викторович (Вопросы: 3, Ответы: 0) Ответ на 31.05.2017 13:08 29 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer У меня под наблюдением два Chevrolet Tahoe разных годов выпуска (с чугунным блоком и с алюминиевым блоком), у которых масло Cupper залито везде: в двигатели, коробки, раздатки, мосты и даже в бензобак залита присадка Cupper. Живут на этом масле они уже несколько лет. А началось с того, что у первого Tahoe загудел ГУР и встал вопрос о замене или переборке. Но хозяин залил в ГУР Cupper и забыл о проблеме. С тех пор так и не лазил в ГУР… Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1793) Ответ на 01.06.2017 09:40 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer По поводу ГУРа — недавно менял жикость. И узнал интересный нюанс. До конца слить масло из ГУРа нельзя. Методика замены такая. При помощи клизьмы мастер высасывает жидкость из расширительного бачка. Потом просит покрутить руль — уровень в бачке поднимается — он снова отсасывает. Потом заливает новую жикость в бачок и снова просил покрутить руль. Новая жидкость перемешивается с той старой чёрной и тоже становится чёрной. Снова отсасывается клизьмой. И всё это повторяется до тех пор, пока жидксть в расширительном бачке не станет светлой. На замену уходит 2 литра. Фактически 20-30% старой жидкости всё-равно остаётся внутри. Поэтому категорически нельзя смешивать разные марки жидкостей — надо заливать строго ту, которая была залита на заводе. У меня в сервисной книжке написано PSF-3 (красная). Я купил именно её. А мастер посмотрел и сказал, что на заводе залили PSF-4 (зелёная) и если их смешать — ГУР умрёт. Пришлось второй раз жидкость покупать. А если полная разборка (переборка) с мойкой — то можно заливать любую жидкость (не важно — синтетика или полу-синтетика). Фактически мы имеем дело с новым агрегатом. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 27, Ответы: 555) Ответ на 01.06.2017 09:59 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page