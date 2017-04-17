Здравствуйте, Сергей! Новый Santa Fе дизель 2,2 или новый Ford Explorer 249 сил? Прокатился во круг автосалона на обоих теперь не могу выбрать

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Очень понравился новый Santa Fе дизель 2,2 все полностью устраивает. Но вот беда прокатился на новом Ford Explorer 249 сил. Тоже очень понравился. Помогите решить проблему с выбором авто. Стиль езды неторопливый, комфортный. Бывает иногда зажигаю (в цехе испытаний АЗЛК ребята научили): город-трасса, бездорожья нет. Пробеги маленькие 8-9 тыс. в год. Расход бензина не пугает. Авто обычно беру лет на 10. (Привыкаю как к одушевленному предмету потом сложно расставаться) Может быть на что то другое обратить внимание? Сейчас езжу на Сонате 2,7 V6 Считаю верхом совершенства по цене качеству.

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Сообщение от Дмитрий64 (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 17.04.2017 13:48
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Private answer

Доброго времени суток. Sonata действительно автомобиль достаточно неплохим вышел — ресурсный, неприхотливый, с хорошей плавностью хода, а вот с управляемостью… вобщем типичный автомобиль для Североамериканского рынка. Santa Fe же и Explorer — больше европейцы и автомобили +/- одинаковые, только Ford Explorer предложит намного лучьшую управляемость (без ущерба плавности хода), а также более приятное управление на разных дорожных покрытиях, впрочем, для Вас последнее не критично. Santa Fe же предлагает больше шарма и изисканности. Так что монетка все рассудит.

НО! А что если Я Вам предложу рассмотреть автомобиль с образцовой эргономикой водительского места, с очень приличной управляемостью, непробиваемой подвеской и такой же плавностью хода, с весьма неубиваемымм дизельным турбоагрегатом, строгими и в чем то, даже стильными линиями интерьера, который не выйдет из моды никогда, восьмидиапозонным гидроавтоматом. Ну и как вишенка на торт — постоянный, ПОСТОЯННЫЙ полный привод с НАСТОЯЩИМ ЖЕЛЕЗНЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ межосевым, а не с муфточками, как в случае с Ford и KIA. И да, — это рамный джип…. Но минус — в нем только пять мест, но полноценных — там с комфортом усядуться пять среднестатистических охотника со всей атрибутикой…. По деньгам примерно то же.

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Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 303)
Ответ на 17.04.2017 14:45
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