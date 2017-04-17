Здравствуйте, Сергей! Новый Santa Fе дизель 2,2 или новый Ford Explorer 249 сил? Прокатился во круг автосалона на обоих теперь не могу выбрать Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSЗдравствуйте, Сергей! Новый Santa Fе дизель 2,2 или новый Ford Explorer 249 сил? Прокатился во круг автосалона на обоих теперь не могу выбрать Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Очень понравился новый Santa Fе дизель 2,2 все полностью устраивает. Но вот беда прокатился на новом Ford Explorer 249 сил. Тоже очень понравился. Помогите решить проблему с выбором авто. Стиль езды неторопливый, комфортный. Бывает иногда зажигаю (в цехе испытаний АЗЛК ребята научили): город-трасса, бездорожья нет. Пробеги маленькие 8-9 тыс. в год. Расход бензина не пугает. Авто обычно беру лет на 10. (Привыкаю как к одушевленному предмету потом сложно расставаться) Может быть на что то другое обратить внимание? Сейчас езжу на Сонате 2,7 V6 Считаю верхом совершенства по цене качеству. На тему: Сколько стоит новый Grand Santa Fe? Суд оставил в силе решение ФАС о… Санта-Клаус прокатился в… Ford Explorer 2019 — 5 фактов, которые… Вышел новый трейлер Top Gear Помечена как спам Сообщение от Дмитрий64 (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 17.04.2017 13:48 12 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Доброго времени суток. Sonata действительно автомобиль достаточно неплохим вышел — ресурсный, неприхотливый, с хорошей плавностью хода, а вот с управляемостью… вобщем типичный автомобиль для Североамериканского рынка. Santa Fe же и Explorer — больше европейцы и автомобили +/- одинаковые, только Ford Explorer предложит намного лучьшую управляемость (без ущерба плавности хода), а также более приятное управление на разных дорожных покрытиях, впрочем, для Вас последнее не критично. Santa Fe же предлагает больше шарма и изисканности. Так что монетка все рассудит. НО! А что если Я Вам предложу рассмотреть автомобиль с образцовой эргономикой водительского места, с очень приличной управляемостью, непробиваемой подвеской и такой же плавностью хода, с весьма неубиваемымм дизельным турбоагрегатом, строгими и в чем то, даже стильными линиями интерьера, который не выйдет из моды никогда, восьмидиапозонным гидроавтоматом. Ну и как вишенка на торт — постоянный, ПОСТОЯННЫЙ полный привод с НАСТОЯЩИМ ЖЕЛЕЗНЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ межосевым, а не с муфточками, как в случае с Ford и KIA. И да, — это рамный джип…. Но минус — в нем только пять мест, но полноценных — там с комфортом усядуться пять среднестатистических охотника со всей атрибутикой…. По деньгам примерно то же. Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 303) Ответ на 17.04.2017 14:45 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page