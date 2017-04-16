Здравствуйте Сергей, какой кроссовер из новых посоветуете? Бюджет в районе 2 млн. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSЗдравствуйте Сергей, какой кроссовер из новых посоветуете? Бюджет в районе 2 млн. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Рассматриваю Kia Sportage в GT комплектации. Почитал Ваши комментарии и засомневался. В год наезжаю около 20 тыс. Александр. На тему: Kia Sportage признан самым надежным… Объем продаж KIA увеличился на 4,9%… Tesla сняла с продаж Model X 60D KIA — лидер автомобильного… В США продадут 1 500 новых Porsche Cayenne… Помечена как спам Сообщение от Саныч72 (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 16.04.2017 13:48 43 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Засомневались? Напрасно… Отменная машина… Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1722) Ответ на 16.04.2017 22:52 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page