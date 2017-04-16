Здравствуйте Сергей, какой кроссовер из новых посоветуете? Бюджет в районе 2 млн.

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Рассматриваю Kia Sportage в GT комплектации. Почитал Ваши комментарии и засомневался.
В год наезжаю около 20 тыс.
Александр.

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Сообщение от Саныч72 (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 16.04.2017 13:48
43 просмотров

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Засомневались? Напрасно… Отменная машина…

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1722)
Ответ на 16.04.2017 22:52
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