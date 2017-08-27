Здравствуйте! Нисан- х. трейл. второе покаление.Б\у. дизель или бензин механика или автомат. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSЗдравствуйте! Нисан- х. трейл. второе покаление.Б\у. дизель или бензин механика или автомат. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 нужна вместительная машина возить обувные ящики конечно клиренс побольше бюджет 1 миллион может есть что на подобие.если бензин то с каким двигателем брать выезд в крым не большые горы.дизель он чей кто поставляет по надёжности как и ресурс какой если брать автомат или механику может рассмотреть тоёту раф 4 лонг удлинёную версию. На тему: Гадости при продаже автомобиля? «Картошки нет, возьмите апельсины.» или… Какими будут цены на бензин? Почему ржавеет Крета, зачем Академик взял кредит на… Где в мире самый дешевый бензин? Помечена как спам Сообщение от andrey62 (Вопросы: 2, Ответы: 1) Ответ на 27.08.2017 12:24 21 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Андрей, а можно вопрос — чего Вы хотите чтобы тут Вам ответили? Лично Я отвечу, что Х-Trail — сомнительная покупка была когда он новым был, а сейчас и подавно. Там плохо все — плохие моторы, причем как бензиновые таки tdci или как их там (дизеля если в европах ездиют, то работают, в РФ им наступает мреть.), плохая трансмиссия — вариатор, который спалить можно просто, а ремонтировать дорого, поэтому перед продажей туда ливанут какого — нибудь «доктора», ну чтоб не пиналась первое время и не горела так сильно, а потом, с полгодика примерно, новый владелец попадает на баблосы. Кузова — дряь, подвеска — вот подвеска хорошая, по неровностям стелит периной, но сама при этом пилиццо нещадно. Короче, за миллион вариантов НОЛЬ! Увы. Ну разве что только LADA Largus, который сам по себе вариант достаточно неплохой, особенно в семиместной конфигурации. Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 93) Ответ на 28.08.2017 01:00 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page