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Андрей, а можно вопрос — чего Вы хотите чтобы тут Вам ответили? Лично Я отвечу, что Х-Trail — сомнительная покупка была когда он новым был, а сейчас и подавно. Там плохо все — плохие моторы, причем как бензиновые таки tdci или как их там (дизеля если в европах ездиют, то работают, в РФ им наступает мреть.), плохая трансмиссия — вариатор, который спалить можно просто, а ремонтировать дорого, поэтому перед продажей туда ливанут какого — нибудь «доктора», ну чтоб не пиналась первое время и не горела так сильно, а потом, с полгодика примерно, новый владелец попадает на баблосы. Кузова — дряь, подвеска — вот подвеска хорошая, по неровностям стелит периной, но сама при этом пилиццо нещадно.

Короче, за миллион вариантов НОЛЬ! Увы. Ну разве что только LADA Largus, который сам по себе вариант достаточно неплохой, особенно в семиместной конфигурации.