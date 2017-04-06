Здравствуйте, эксперты . Прослушал передачу гараж с Мамыкиным С. про водородный износ металлов. Так как там нет марок масел и присадок решил задать вопрос.

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Кстати, я так и не понял много разных вещей. 1) А что делать если блок цилиндров цельно-алюминиевый. Половина автомобилей сейчас полностью алюминиевые?

2) Как бывший «электрик» (делал проводку на даче), знаю, что алюминий с медью не дружат — образуется коррозия. Нельзя скручивать медный и алюминиевый провод — только через колодку с винтами.

В общем, после этой передачи больше вопросов, чем ответов. Я не настолько богатый, чтобы экспериментировать со своем работающем мотором, который пока (тьфу-тьфу) за 8 лет меня не подводил.

PS: Вспоминаю, в предыдущих эфирах Сергей Степанович говорил, что в хорошем масле уже есть все необходимые моющие, смазывающие, антикоррозионные, и т.д. присадки. Всё остальное — в лучшем случае никак не повлияет (эффект плацебо), в худшем — ускорит износ ЦПГ. Но если мотор полу-мёртвый и уже не жалко, — можно что-нибудь залить для собственного успокоения. Чтобы самому себе потом сказать «я сделал всё что мог, а он всё-равно скончался)»