Здравствуйте, эксперты . Прослушал передачу гараж с Мамыкиным С. про водородный износ металлов. Так как там нет марок масел и присадок решил задать вопрос. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSЗдравствуйте, эксперты . Прослушал передачу гараж с Мамыкиным С. про водородный износ металлов. Так как там нет марок масел и присадок решил задать вопрос. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Бренд с Вашего сайта CUPER — это как раз об этом? А разве супротек не то же самое рекламирует??? Я его заливал и вот теперь хочу уточнить?? На тему: Hyundai привезёт в Женеву новый… Chevrolet представил водородный… Задай вопрос сотруднику ДПС А наши масла как? ТОП-20 марок по выручке за 10… Помечена как спам Сообщение от Кондратьев Александр Викторович (Вопросы: 2, Ответы: 0) Ответ на 06.04.2017 12:50 184 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Ууууу, все, чел, стоп, прекращай, хватит, ХВАТИТ! У меня счаз моск разорветься…. Заканчивай… Данный господин как минимум не понимает или не правильно не сказал что такое ВЯЗКОСТЬ раз. Потом — не озвучил почему именно ххW20 нужно современным моторам, точнее сказал, но при чет тут молекулы? Короче, вот именно по причине наличия данных товарисчей у нас НИКОГДА не будет аналогов Audi, Ford не говоря уже о более каких — то там Porsche. Блин, и откуда таких только береться по весне, как бойкие грибы после дожжя… Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 212) Ответ на 06.04.2017 15:18 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Я тоже заинтересовался , а потом подумал в двигатели и так много медных деталей которые с легкостью должны отдавать ионы меди, и 2 что меня смущает мед проводик а в двигателе много электрических контактов если эта гадость налипнет короткого замыкание не будет? И финальная фраза что в обычном масле эффекта почти нет довершила мое убеждение что это очередное плацебо Помечен как спам Сообщение от Leonid Markin (Вопросы: 3, Ответы: 6) Ответ на 06.04.2017 18:08 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Фирма называется Cupper. От Suprotec отличается кардинально. У них разное всё и нет ничего общего) Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1703) Ответ на 06.04.2017 20:58 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Он плю де са кью презед. Про то, что говорилось в передаче, точнее то явления про которое говорилось — ни разу не Вау какое открытие, а называетьсся оно Водородная эррозия (коррозия, охрупчивание) металлов. И как бороться с этим тоже наука находит способы. Так что ни что не ново под луной. Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 212) Ответ на 07.04.2017 02:15 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Кстати, я так и не понял много разных вещей. 1) А что делать если блок цилиндров цельно-алюминиевый. Половина автомобилей сейчас полностью алюминиевые? 2) Как бывший «электрик» (делал проводку на даче), знаю, что алюминий с медью не дружат — образуется коррозия. Нельзя скручивать медный и алюминиевый провод — только через колодку с винтами. В общем, после этой передачи больше вопросов, чем ответов. Я не настолько богатый, чтобы экспериментировать со своем работающем мотором, который пока (тьфу-тьфу) за 8 лет меня не подводил. PS: Вспоминаю, в предыдущих эфирах Сергей Степанович говорил, что в хорошем масле уже есть все необходимые моющие, смазывающие, антикоррозионные, и т.д. присадки. Всё остальное — в лучшем случае никак не повлияет (эффект плацебо), в худшем — ускорит износ ЦПГ. Но если мотор полу-мёртвый и уже не жалко, — можно что-нибудь залить для собственного успокоения. Чтобы самому себе потом сказать «я сделал всё что мог, а он всё-равно скончался)» Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 21, Ответы: 470) Ответ на 07.04.2017 10:50 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Андрей, цельноаллюминиевые блоки, негизльзованные которые, имеют либо никосиловое, либо какое — то Айроникс покрытие или что — то в этом роде. Так что тут не проблема. Однако фишка в том, что поршень, даже при долгостоящем двигателе в сухую ни разу с стенками цилиндра не контактирует — в самом худшем случае там происходит комбинированное трение (полусухое тоесть). Мне вот только очень интересно, откудава там даже при кратковременном сухом трении возникает столько ЧИСТЕЙЩЕГО водорода? Да, водород может попасть в металлы при их изготовлении, однако блоки практически всех современных моторов, в том числе и чугуниевых счаз под дОвленим в несколько атмосфер льют, фактически выогняя все газы и любые микро — пузырьки ЛЮБЫХ газов из блока. Кроме того, для начала процесса водородного охрупчивания нужно как минимум бешеное дОвление в несколько сот Отмосфэр, а такого в камере сгорания, не говоря уже про гидродинамические подшипники скольжения, не бывает. Ну шо, господа — товарисчи, как думаете, хватит вопросов или еще накинуть пару чайных ложэчэк? Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 212) Ответ на 07.04.2017 13:19 Сэвэйдж, я понял из передачи, что в алюминиевый блок вкручивают медные заклёпки, которые шлифуют за под лицо. Как там разное температурное расширение будет действовать — не объясняется. Или что-то вроде того, что медь ровной плёнокой ложится и покрывает все внутренние полости — вот как это?? В общем, если совсем-совсем »блондинка» — то можно это всё принять на веру. Если же есть какие-то минимальные технические знания… В общем, тема требует дополнительного раскрытия. Фотографии, пояснения, результаты тестов и т.д. Иначе, если этих доказательств нет — то не стоит больше этого »профессора» приглашать в эфир, позориться на всю страну. (Андрей_А at 07.04.2017 13:37) ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Владимир, в передаче, я так понял, речь шла о взаимодействии на микро уровне, а связанного водорода в бензине и масле много и давления немного по другому рассматриваются. Посмотрел масла, присадки по ссылке — дорогие, но думаю этим летом их испытаю на мотоцикле, риск небольшой и надо всего литр, а наглядность высокая, у мотоцикла кстати ещё и сцепление в масляной ванне. Помечен как спам Сообщение от serg_s_vyatki (Вопросы: 5, Ответы: 226) Ответ на 07.04.2017 14:16 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page