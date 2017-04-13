Замена ремня ГРМ на Skoda Octavia III 1.2 TSI Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSЗамена ремня ГРМ на Skoda Octavia III 1.2 TSI Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте, уважаемые эксперты! Подскажите пожалуйста, когда рекомендуется менять ремень ГРМ на Skoda Octavia III 1.2 TSI, 105 л.с. ? Сейчас машине ровно 3 года, пробег 82.500 км. Чем грозит его (ремня ГРМ) обрыв? И насколько принципиально покупать оригинальный ремень (за 4.200 рублей) или можно обойтись аналогом, например фирмы Bosch, за 1.200 рублей? Заранее спасибо! С уважением, Станислав. На тему: У новой Skoda Octavia не будет слепых… Skoda Octavia обновится в 2017 году Skoda представила обновленный… Skoda объявила российские цены на… Гольф-класс не в тренде Помечена как спам Сообщение от Ctac Afanasyev (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 13.04.2017 16:30 14 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Доброго времени суток. Я так понимаю речи идет о Skoda Octavia A7? Просто моторы TSI появились только в пятом а были ли он в третьем и было ли вообще третье поколение Я не в курсе))). И если да, то по регламенту первая проверка состояния ремня — привода ГРМ осуществляеться на 120 тысячах. Но ввиду сложных условий эксплуатации, о чем на говорит РЭ, все таки стоит проверить ремень — привод ГРМ уже сейчас. А менять или нет — покажет его состояние. Ремень покупать ТОЛЬКО! Оригинальный. Обрыв ремня — привода ГРМ приведет к появлению биметаллического поршня в худшем случае. В лучьшем — позагибает клапана. Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 274) Ответ на 13.04.2017 16:51 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page