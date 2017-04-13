Замена ремня ГРМ на Skoda Octavia III 1.2 TSI

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Доброго времени суток. Я так понимаю речи идет о Skoda Octavia A7? Просто моторы TSI появились только в пятом а были ли он в третьем и было ли вообще третье поколение Я не в курсе))).

И если да, то по регламенту первая проверка состояния ремня — привода ГРМ осуществляеться на 120 тысячах. Но ввиду сложных условий эксплуатации, о чем на говорит РЭ, все таки стоит проверить ремень — привод ГРМ уже сейчас. А менять или нет — покажет его состояние. Ремень покупать ТОЛЬКО! Оригинальный. Обрыв ремня — привода ГРМ приведет к появлению биметаллического поршня в худшем случае. В лучьшем — позагибает клапана.