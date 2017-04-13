Замена ремня ГРМ на Skoda Octavia III 1.2 TSI

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Здравствуйте, уважаемые эксперты! Подскажите пожалуйста, когда рекомендуется менять ремень ГРМ на Skoda Octavia III 1.2 TSI, 105 л.с. ? Сейчас машине ровно 3 года, пробег 82.500 км. Чем грозит его (ремня ГРМ) обрыв? И насколько принципиально покупать оригинальный ремень (за 4.200 рублей) или можно обойтись аналогом, например фирмы Bosch, за 1.200 рублей? Заранее спасибо! С уважением, Станислав.

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Сообщение от Ctac Afanasyev (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 13.04.2017 16:30
14 просмотров

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Private answer

Доброго времени суток. Я так понимаю речи идет о Skoda Octavia A7? Просто моторы TSI появились только в пятом а были ли он в третьем и было ли вообще третье поколение Я не в курсе))).

И если да, то по регламенту первая проверка состояния ремня — привода ГРМ осуществляеться на 120 тысячах. Но ввиду сложных условий эксплуатации, о чем на говорит РЭ, все таки стоит проверить ремень — привод ГРМ уже сейчас. А менять или нет — покажет его состояние. Ремень покупать ТОЛЬКО! Оригинальный. Обрыв ремня — привода ГРМ приведет к появлению биметаллического поршня в худшем случае. В лучьшем — позагибает клапана.

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Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 274)
Ответ на 13.04.2017 16:51
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