Замена насоса охлаждающей жидкости (помпы) у Тигуана

Private answer Ирина, добрый день. Скажите, какой пробег у Вашего автомобиля? Я к чему интересуюсь — вообще — то насос ОЖ не должен сдаваться раньше 90 000 км., кстати, антифриз меняли хоть раз? Второй вопрос — какой в Вашем автомобиле двигатель? Вопрос третий — к какому диллеру ездиили и сколько он запросил. Ну и четвертый — какой VIN код Вашего автомобиля, можете мне SMS(кой) скинуть на + 7(965)159-2006. Дело в том, что диллер диллеру рознь и где одни работают по реккомендованным ценникам VW Group Rus, другие ломят в три дорога, так что поинтересуюсь у одного из самых адекватных диллеров. Помечен как спам