Замена насоса охлаждающей жидкости (помпы) у Тигуана Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSЗамена насоса охлаждающей жидкости (помпы) у Тигуана Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Уважаемый Сергей! Подскажите, пожалуйста, где можно установить насос оххлаждающей жидкости (помпы) для Тигуана. Машине пошел четвертый год, у нее потихоньку вытекает антифриз, говорят нужна замена насоса. У официалов это стоит очень дорого. Буду очень признательна за совет. На тему: В США проверят 8 миллионов… Замена огромных задних колес Китайцы «клонировали» новый… Подготовка автомобиля к летнему… Volvo отзывает в России почти 4 тыс.… Помечена как спам Сообщение от Ирина48 (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 11.04.2017 13:12 25 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Ирина, добрый день. Скажите, какой пробег у Вашего автомобиля? Я к чему интересуюсь — вообще — то насос ОЖ не должен сдаваться раньше 90 000 км., кстати, антифриз меняли хоть раз? Второй вопрос — какой в Вашем автомобиле двигатель? Вопрос третий — к какому диллеру ездиили и сколько он запросил. Ну и четвертый — какой VIN код Вашего автомобиля, можете мне SMS(кой) скинуть на + 7(965)159-2006. Дело в том, что диллер диллеру рознь и где одни работают по реккомендованным ценникам VW Group Rus, другие ломят в три дорога, так что поинтересуюсь у одного из самых адекватных диллеров. Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 261) Ответ на 11.04.2017 13:35 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Витя 8 926 825 37 16 Пароль «Я от Асланяна» Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1709) Ответ на 11.04.2017 17:36 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page