Замена насоса охлаждающей жидкости (помпы) у Тигуана

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Уважаемый Сергей! Подскажите, пожалуйста, где можно установить насос оххлаждающей жидкости (помпы) для Тигуана. Машине пошел четвертый год, у нее потихоньку вытекает антифриз, говорят нужна замена насоса. У официалов это стоит очень дорого. Буду очень признательна за совет.

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Сообщение от Ирина48 (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 11.04.2017 13:12
25 просмотров

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Ирина, добрый день. Скажите, какой пробег у Вашего автомобиля? Я к чему интересуюсь — вообще — то насос ОЖ не должен сдаваться раньше 90 000 км., кстати, антифриз меняли хоть раз? Второй вопрос — какой в Вашем автомобиле двигатель? Вопрос третий — к какому диллеру ездиили и сколько он запросил. Ну и четвертый — какой VIN код Вашего автомобиля, можете мне SMS(кой) скинуть на + 7(965)159-2006. Дело в том, что диллер диллеру рознь и где одни работают по реккомендованным ценникам VW Group Rus, другие ломят в три дорога, так что поинтересуюсь у одного из самых адекватных диллеров.

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Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 261)
Ответ на 11.04.2017 13:35
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Витя 8 926 825 37 16 Пароль «Я от Асланяна»

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1709)
Ответ на 11.04.2017 17:36
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