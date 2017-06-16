Замена МВУ нужна ли мед. справка по новому постановлению № 65 «Об изменениях в порядке замены водительских удостоверений» Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSЗамена МВУ нужна ли мед. справка по новому постановлению № 65 «Об изменениях в порядке замены водительских удостоверений" Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous PageTags: Постановление Правительства РФ от 04.02.2016 N 65... ▲ 0 ▼ ♥ 0 У меня права 2009 года, в 2014 году получал Международные и предоставлял справку, по постановлению № 65 «Об изменениях в порядке замены водительских удостоверений» нужно ли мне опять сейчас предоставлять мед. справку так как срок действия МВУ 3 года и в июле он истекает или по новым правилам не нужно, ведь наши права у меня действительны до 2019 года? На тему: Права без ГИБДД С каждым годом выдают все меньше… Автовладельцы смогут заменить… Права могут начать выдавать с 16… Названы новые сроки сдачи первой Помечена как спам Сообщение от Михаил6621 (Вопросы: 6, Ответы: 1) Ответ на 16.06.2017 00:46 54 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Если у Вас права позже 2011 года то МВУ не нужно, у меня права 2009 г . — они не международные. (Михаил6621 at 16.06.2017 12:26) Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer МВУ — это какая-то модная штука, которая никому не нужна. Сколько ни путешествовал по Европам и Америке — ни в одной прокатной конторе не возникало вопросов по моему простому водительскому удостоверению (розовая ламинированная бумажка размером с СТС). Так что, я бы на вашем месте выкинул это МВУ в унитаз и не тратил бы в пустую времени. А вот по поводу мед справки для замены обычного ВУ — реально сейчас стало трудно. У моего коллеги (прописан в Саратове, но проживает в Москве), чтобы оформить мед. справку (чтобы заменить ВУ) потребовали справку из психо-неврологического диспансера по месту прописки. Пришлось ему ехать в Саратов, чтобы получить справку из ПНД, что он не псих (не стоит у них на учёте). Реально — 2 потерянных дня на дорогу и деньги на билет. Когда я меня права — никаких справок из ПНД не требовалось! Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 29, Ответы: 581) Ответ на 16.06.2017 10:11 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer У меня права выглядят вот так (см. вложение). Получал в 2010 году. И неоднократно с ними ездил в Штаты и в Европу, брал авто напрокат и ни разу не возникало вопросов (если не верите — я покопаюсь в документах — найду договор аренды). Пересекал польскую и финскую границу за рулём своего автомобиля и тоже не возникало вопросов. Все эти МВУ придумали организации, которые зарабатывают на их продаже. PS: Кстати, Россия, кажется единственная страна где существует 2 паспорта — национальный и заграничный. В большинстве стран есть один общегражданский паспорт в который ставят штампики при пересечении границ и всё. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 29, Ответы: 581) Ответ на 16.06.2017 15:55 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer … Не прикрепилось, повторная попытка (сайт ужасно глючит) Attachments: permis_do_conduire.jpg Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 29, Ответы: 581) Ответ на 16.06.2017 15:56 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page