Замена МВУ нужна ли мед. справка по новому постановлению № 65 «Об изменениях в порядке замены водительских удостоверений»

Private answer

МВУ — это какая-то модная штука, которая никому не нужна. Сколько ни путешествовал по Европам и Америке — ни в одной прокатной конторе не возникало вопросов по моему простому водительскому удостоверению (розовая ламинированная бумажка размером с СТС).

Так что, я бы на вашем месте выкинул это МВУ в унитаз и не тратил бы в пустую времени.

А вот по поводу мед справки для замены обычного ВУ — реально сейчас стало трудно. У моего коллеги (прописан в Саратове, но проживает в Москве), чтобы оформить мед. справку (чтобы заменить ВУ) потребовали справку из психо-неврологического диспансера по месту прописки. Пришлось ему ехать в Саратов, чтобы получить справку из ПНД, что он не псих (не стоит у них на учёте). Реально — 2 потерянных дня на дорогу и деньги на билет.

Когда я меня права — никаких справок из ПНД не требовалось!