замена масла

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VW Polo sedan, CFNA. Можно ли заменить масло Castrol-синтетика на Castrol-полусинтетика. И если да, то каким образом.

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Сообщение от U2M (Вопросы: 2, Ответы: 0)
Ответ на 21.12.2016 19:48
39 просмотров

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Private answer

Когда на упаковке масла написано 100% синтетика или full synthetics, это означает, что в минеральной основе содержится до половины искусственных ингредиентов. Но, как правило, не более 40%. Переход с синтетики на полусинтетику лишь слегка меняет это соотношение. Если же хочется помочь мотору, то надо менять бренд и переходить на Mobil.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1471)
Ответ на 22.12.2016 11:17
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