замена масла Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSзамена масла Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 VW Polo sedan, CFNA. Можно ли заменить масло Castrol-синтетика на Castrol-полусинтетика. И если да, то каким образом. На тему: Увидеть звук двигателя Гонки с двойником Завод — огонь В Калуге начался выпуск… Polo по спеццене Помечена как спам Сообщение от U2M (Вопросы: 2, Ответы: 0) Ответ на 21.12.2016 19:48 39 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Когда на упаковке масла написано 100% синтетика или full synthetics, это означает, что в минеральной основе содержится до половины искусственных ингредиентов. Но, как правило, не более 40%. Переход с синтетики на полусинтетику лишь слегка меняет это соотношение. Если же хочется помочь мотору, то надо менять бренд и переходить на Mobil. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1471) Ответ на 22.12.2016 11:17 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page