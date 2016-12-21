замена масла

Private answer Когда на упаковке масла написано 100% синтетика или full synthetics, это означает, что в минеральной основе содержится до половины искусственных ингредиентов. Но, как правило, не более 40%. Переход с синтетики на полусинтетику лишь слегка меняет это соотношение. Если же хочется помочь мотору, то надо менять бренд и переходить на Mobil. Помечен как спам