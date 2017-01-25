Замена масла в МКПП (какое лить?) Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSЗамена масла в МКПП (какое лить?) Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день собираюсь поменять масло в МКПП (автомобиль Хюндай NF 2 литра), рекомендуется SAE 75W-90 (API GL-4). Подскажите пожалуйста производителя и марку масла (какое лучше?) . На тему: УАЗ начал выпускать… Завод — огонь Почините мне машину Ни масла, ни пыли: какую роль в… Подготовка автомобиля к летнему… Помечена как спам Сообщение от Владимир-60 (Вопросы: 5, Ответы: 2) Ответ на 25.01.2017 16:42 8 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Главное — не экономить и залить обязательно трансмиссионную синтетику! Фирму выбирайте приличную (Mobil). Часто на конвейере заливают минеральное. Я бы его на первой тыще километров менял. Помечен как спам Сообщение от Александр Мируха (Вопросы: 1, Ответы: 3) Ответ на 25.01.2017 19:11 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page