Замена масла в МКПП (какое лить?)

« Back to Previous Page
0
0

Добрый день собираюсь поменять масло в МКПП (автомобиль Хюндай NF 2 литра), рекомендуется SAE 75W-90 (API GL-4). Подскажите пожалуйста производителя и марку масла (какое лучше?) .

На тему:

Помечена как спам
Сообщение от Владимир-60 (Вопросы: 5, Ответы: 2)
Ответ на 25.01.2017 16:42
8 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

Главное — не экономить и залить обязательно трансмиссионную синтетику! Фирму выбирайте приличную (Mobil). Часто на конвейере заливают минеральное. Я бы его на первой тыще километров менял.

Помечен как спам
Сообщение от Александр Мируха (Вопросы: 1, Ответы: 3)
Ответ на 25.01.2017 19:11
« Back to Previous Page