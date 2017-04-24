Заклинило дверь на Гольф + 2009г.

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Здравствуйте, Сергей! Посоветуйте мастера. Задняя дверь не открывается никаким способом. Стеклоподъемник на двери то опускает стекло, то нет.
Спасибо.

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Сообщение от gorelych (Вопросы: 1, Ответы: 1)
Ответ на 24.04.2017 21:41
10 просмотров

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Ну, для автомобиля 2009 года — нормально. Контакты заржавели. Электрик Вам нужен хороший. Потому что найти где (на кокой фишке) плохой контакт — это с ума можно сойти.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 22, Ответы: 493)
Ответ на 24.04.2017 22:07

Я про электрика и спрашиваю 🙂

(gorelych at 24.04.2017 23:04)
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