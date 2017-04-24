Заклинило дверь на Гольф + 2009г. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSЗаклинило дверь на Гольф + 2009г. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте, Сергей! Посоветуйте мастера. Задняя дверь не открывается никаким способом. Стеклоподъемник на двери то опускает стекло, то нет. Спасибо. На тему: Toyota снизила цены на оригинальные Насмешил президента Знакомьтесь, Rezvani На поцарапанной двери… Mazda начинает масштабную отзывную Помечена как спам Сообщение от gorelych (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 24.04.2017 21:41 10 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Ну, для автомобиля 2009 года — нормально. Контакты заржавели. Электрик Вам нужен хороший. Потому что найти где (на кокой фишке) плохой контакт — это с ума можно сойти. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 22, Ответы: 493) Ответ на 24.04.2017 22:07 Я про электрика и спрашиваю 🙂 (gorelych at 24.04.2017 23:04) « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page