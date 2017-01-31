Я считаю, что здесь нет С. Асланяна.

Private answer Асланян несколько раз прямо говорил что на амсе сидит группа опытных технарей, хотя по характеру публикаций и ответов это какието птушники. Асланян отвечает только на эхо москва даже в соцсетях перестал отвечать с того времени как вернулся на эхо москвы, а когда на комете фм бомжевал всем отвечал и в соцсетях и ютубе и по смс на радио, наверное устал человек и имеет на это право он и так много сделал для автомобилистов, хорошо что хоть эфиры остались. Помечен как спам