Я считаю, что здесь нет С. Асланяна. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSЯ считаю, что здесь нет С. Асланяна. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Я за несколько дней пребывания здесь видел ответы С. Асланяна, написанные как под копирку. По делу ни на что не реагирует, только рекламирует своего дядю Витю. Цена этому, как говорил трактирщик Палевиц (из Швейка), «дерьмо и задница». На тему: Ответы сотрудника ДПС на ваши… Время выхода программы Авточас О ценах на бензин Московское Тюнинг-Шоу 2016 Подушка безопасности для… Помечена как спам Сообщение от Александр Мируха (Вопросы: 2, Ответы: 36) Ответ на 31.01.2017 21:01 23 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Асланян несколько раз прямо говорил что на амсе сидит группа опытных технарей, хотя по характеру публикаций и ответов это какието птушники. Асланян отвечает только на эхо москва даже в соцсетях перестал отвечать с того времени как вернулся на эхо москвы, а когда на комете фм бомжевал всем отвечал и в соцсетях и ютубе и по смс на радио, наверное устал человек и имеет на это право он и так много сделал для автомобилистов, хорошо что хоть эфиры остались. Помечен как спам Сообщение от Leonid Markin (Вопросы: 2, Ответы: 2) Ответ на 31.01.2017 21:50 Понял, брат. Специально для Вас miruha@mail.ru. Диагностирую авто по фотографии :). На самом деле, конечно, аналитически, благодаря богатству внутреннего мира! (Александр Мируха at 31.01.2017 22:23) « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page