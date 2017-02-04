выбор видеорегистратора Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSвыбор видеорегистратора Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 1 ▼ ♥ 0 Сергей ,добрый день,как считаете нужен ли видеорегистратор в Москве и ,если нужен,то какой посоветуете ,хоты бы в каком ценовом диапазоне.Какой точно не имеет смысл покупать? Спасибо На тему: Нужен ли в РФ автоомбудсмен? Мэрия Москвы проваливает и… Автопилот Tesla спас водителя,… А наши масла как? Видеорегистратор — последняя… Помечена как спам Сообщение от Андрей 1 (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 04.02.2017 11:47 39 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 1 ▼ ✔ Private answer Видеорегистратор обязателен! https://www.youtube.com/watch?v=wl_SxX1s19I Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1554) Ответ на 05.02.2017 09:57 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Мой личное мнение, основное назначение видеорегистратора — это как чёрный ящик в самолёте. Если (не дай бог) где-то ночью вылетишь с трассы на скорости более 100 км/ч и твои остатки будут МЧС вырезать автогеном, сохранится флешка, на которой родные увидят последние секунды твоей жизни. Доказать что-то в суде используя видео довольно трудно. Хотя (если не дай бог) зацепишь пешехода, если маааленький шанс доказать, что он переходил на красный свет и получить «условно». Поэтому я бы купил недорогой китайский в пределах 3-4 к руб. Качество картинки можно посмотреть на youtube. Синхронизация времени по GPS — это, конечно, полезная фича, но, в целом без неё вполне можно жить. У меня регистратор на 10 мин в месяц убегает, корректирую руками. Также на моём китайском регистраторе регулярно летом сбивается время. Машина чёрная, на солнце нагревается как духовка. Поэтому приходится потратить пару минут на коррекцию времени и даты. Довольно долго меня бесил провод, который свисает от места крепления регистратора до розетки. Потом у меня дошли руки разобрать поток и обшивку боковой стойки (сломал при этом одну защёлку), и теперь провод аккуратно проходит там — ничто не мешает управлять авто. Постоянно занята одна розетка прикуривателя — но колхозить с проводкой не хочу. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 14, Ответы: 343) Ответ на 05.02.2017 21:52 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page