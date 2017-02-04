выбор видеорегистратора

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Мой личное мнение, основное назначение видеорегистратора — это как чёрный ящик в самолёте. Если (не дай бог) где-то ночью вылетишь с трассы на скорости более 100 км/ч и твои остатки будут МЧС вырезать автогеном, сохранится флешка, на которой родные увидят последние секунды твоей жизни.

Доказать что-то в суде используя видео довольно трудно. Хотя (если не дай бог) зацепишь пешехода, если маааленький шанс доказать, что он переходил на красный свет и получить «условно».

Поэтому я бы купил недорогой китайский в пределах 3-4 к руб. Качество картинки можно посмотреть на youtube. Синхронизация времени по GPS — это, конечно, полезная фича, но, в целом без неё вполне можно жить. У меня регистратор на 10 мин в месяц убегает, корректирую руками. Также на моём китайском регистраторе регулярно летом сбивается время. Машина чёрная, на солнце нагревается как духовка. Поэтому приходится потратить пару минут на коррекцию времени и даты.

Довольно долго меня бесил провод, который свисает от места крепления регистратора до розетки. Потом у меня дошли руки разобрать поток и обшивку боковой стойки (сломал при этом одну защёлку), и теперь провод аккуратно проходит там — ничто не мешает управлять авто. Постоянно занята одна розетка прикуривателя — но колхозить с проводкой не хочу.