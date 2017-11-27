Выбор универсала за 800 т.р. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВыбор универсала за 800 т.р. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день! В данный момент владею Hyundai Getz 1.4 АКПП 2007, настало время поменять автомобиль, склоняюсь к универсалу/бюджетному кроссоверу. На сегодняшний день вижу следующие модели: б/у в районе 2014 года Kia cee’d, Ford Focus SW (обе в кузове универсал) б/у в районе 2016 года Hyundai Creta, Renault Kaptur новые Renault Sandero, Lada Vesta SW Cross, Renault Duster Использование предполагается по следующему сценарию: много дневных разъездов по работе по городу (особо без пробок — город 300 т.ч.), еженедельная дача (грунт, плохой асфальт — 50км одну сторону), ну и примерно ежемесячные поездки до 400км/день по фед.трассе. Подскажите, на что лучше посмотреть с таким бюджетом и хотелками? На тему: В России подорожали автомобили Renault Обновленный Renault Duster готовят к мировому дебюту ТОП-10 моделей в сегменте SUV в ноябре 2016 года Renault планирует продавать больше кроссоверов Hyundai Creta вырвал у Renault Duster звание лидера… Помечена как спам Сообщение от Роман Трофимов (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 27.11.2017 13:51 47 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Довольно разные машины у вас на выбор. В Sandero нет багажника, Duster не самый быстрый итп. То есть если нужен багажник и езда по нормальным дорогам, то Ceed и Focus, если дороги плохие, то Creta, Captur, Duster. Зачем Sandero и Лада — разве что новые. Но старую машину надо брать не по марке, а по состоянию, ту, что не убили старые хозяева. Чинить Ceed дешевле, чем Focus Помечен как спам Сообщение от Mike61 (Вопросы: 1, Ответы: 122) Ответ на 28.11.2017 16:53 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page