Выбор универсала за 800 т.р.

Private answer Довольно разные машины у вас на выбор. В Sandero нет багажника, Duster не самый быстрый итп. То есть если нужен багажник и езда по нормальным дорогам, то Ceed и Focus, если дороги плохие, то Creta, Captur, Duster. Зачем Sandero и Лада — разве что новые.

Но старую машину надо брать не по марке, а по состоянию, ту, что не убили старые хозяева. Чинить Ceed дешевле, чем Focus Помечен как спам