Выбор универсала за 800 т.р.

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Добрый день!
В данный момент владею Hyundai Getz 1.4 АКПП 2007, настало время поменять автомобиль, склоняюсь к универсалу/бюджетному кроссоверу. На сегодняшний день вижу следующие модели:
б/у в районе 2014 года Kia cee’d, Ford Focus SW (обе в кузове универсал)
б/у в районе 2016 года Hyundai Creta, Renault Kaptur
новые Renault Sandero, Lada Vesta SW Cross, Renault Duster
Использование предполагается по следующему сценарию: много дневных разъездов по работе по городу (особо без пробок — город 300 т.ч.), еженедельная дача (грунт, плохой асфальт — 50км одну сторону), ну и примерно ежемесячные поездки до 400км/день по фед.трассе.
Подскажите, на что лучше посмотреть с таким бюджетом и хотелками?

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Сообщение от Роман Трофимов (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 27.11.2017 13:51
47 просмотров

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Private answer

Довольно разные машины у вас на выбор. В Sandero нет багажника, Duster не самый быстрый итп. То есть если нужен багажник и езда по нормальным дорогам, то Ceed и Focus, если дороги плохие, то Creta, Captur, Duster. Зачем Sandero и Лада — разве что новые.
Но старую машину надо брать не по марке, а по состоянию, ту, что не убили старые хозяева. Чинить Ceed дешевле, чем Focus

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Сообщение от Mike61 (Вопросы: 1, Ответы: 122)
Ответ на 28.11.2017 16:53
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