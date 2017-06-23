Выбор первой машины. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВыбор первой машины. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Выбираем первую машину для семьи: я, муж и двое маленьких детей. Думаем купить машину у друга: http://samara.drom.ru/daihatsu/terios/26215480.html но все родственники отговаривают и предлагают за эти деньги взять новую нашу. Хочется послушать мнения экспертов. Спасибо! На тему: Эвакуировали детей Хитрые немцы: как на законном… Tesla выпустила самую быструю… В России с 2017 года запретят… ГАЗ хочет выпускать машины с… Помечена как спам Сообщение от Александра Байбородина (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 23.06.2017 11:20 16 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 1 ▼ ✔ Private answer Александр, скажите: 1. Вы имеете опыт вождения? 2. Где собираетесь эксплуатировать? 3. Есть проверенные сервисы или мастер? 1. Правый руль, высокая узкая машина с полным приводом — нужен опыт, если учиться на ней — это экстремальная школа. 2. Машина для города либо для деревни, межгород противопоказан (1,3л, короткая, высокая, полный привод). 3. Имея старого японца, надо обязательно иметь тех поддержку, для опытного это не сложно, новичку может доставить хлопот, узнайте где ваш друг ремонтировался и подходит ли это вам. Помечен как спам Сообщение от serg_s_vyatki (Вопросы: 5, Ответы: 261) Ответ на 23.06.2017 11:59 Извиняюсь, Александра. (serg_s_vyatki at 23.06.2017 13:09) « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page