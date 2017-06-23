Выбор первой машины.

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Выбираем первую машину для семьи: я, муж и двое маленьких детей. Думаем купить машину у друга: http://samara.drom.ru/daihatsu/terios/26215480.html но все родственники отговаривают и предлагают за эти деньги взять новую нашу. Хочется послушать мнения экспертов. Спасибо!

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Сообщение от Александра Байбородина (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 23.06.2017 11:20
16 просмотров

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Private answer

Александр, скажите:
1. Вы имеете опыт вождения?
2. Где собираетесь эксплуатировать?
3. Есть проверенные сервисы или мастер?
1. Правый руль, высокая узкая машина с полным приводом — нужен опыт, если учиться на ней — это экстремальная школа.
2. Машина для города либо для деревни, межгород противопоказан (1,3л, короткая, высокая, полный привод).
3. Имея старого японца, надо обязательно иметь тех поддержку, для опытного это не сложно, новичку может доставить хлопот, узнайте где ваш друг ремонтировался и подходит ли это вам.

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Сообщение от serg_s_vyatki (Вопросы: 5, Ответы: 261)
Ответ на 23.06.2017 11:59

Извиняюсь, Александра.

(serg_s_vyatki at 23.06.2017 13:09)
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