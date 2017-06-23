Выбор первой машины.

Private answer Александр, скажите:

1. Вы имеете опыт вождения?

2. Где собираетесь эксплуатировать?

3. Есть проверенные сервисы или мастер?

1. Правый руль, высокая узкая машина с полным приводом — нужен опыт, если учиться на ней — это экстремальная школа.

2. Машина для города либо для деревни, межгород противопоказан (1,3л, короткая, высокая, полный привод).

3. Имея старого японца, надо обязательно иметь тех поддержку, для опытного это не сложно, новичку может доставить хлопот, узнайте где ваш друг ремонтировался и подходит ли это вам. Помечен как спам