Выбор нового кроссовера

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Нужен кроссовер с автоматической трансмиссией на 6-7 лет с приемлемой ликвидностью на после этого. Не обязательно полный привод. Бюджет 1.6 млн, рассматриваю следующие варианты:
1. Ford Kuga 2.5 АТ (Смущает Ваше негативное мнение об этом автомобиле и о двигателе 2.5 Duratec и коробке 6F35 в частности), нравится в целом больше остальных кроссоверов.
2. Nissan Qashqai / XTrail (Смущает одно: вариатор CVT, его надежность и ликвидность потом)
3. KIA Sportage (Не нравится вялая связка двигателя и трансмиссии и очень дубовая подвеска)
4. Toyota RAV4 (смущает опять же вариатор на 2.0 версии, версия же 2.5 АТ очень дорого)

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Сообщение от _P_U_L_S_A_R_ (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 20.04.2017 22:53
9 просмотров

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Private answer

Брать надо только то, что нравится самому. А не то, про что рассказывают всякие «авторитеты» и прочие уважаемые люди))) Поэтому Ваш правильный выбор Ford Kuga 2.5 АТ. К тому же, это неплохой мотор. С 1.6 эта машина заметно хуже…

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1730)
Ответ на 21.04.2017 02:08
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