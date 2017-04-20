Выбор нового кроссовера Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВыбор нового кроссовера Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Нужен кроссовер с автоматической трансмиссией на 6-7 лет с приемлемой ликвидностью на после этого. Не обязательно полный привод. Бюджет 1.6 млн, рассматриваю следующие варианты: 1. Ford Kuga 2.5 АТ (Смущает Ваше негативное мнение об этом автомобиле и о двигателе 2.5 Duratec и коробке 6F35 в частности), нравится в целом больше остальных кроссоверов. 2. Nissan Qashqai / XTrail (Смущает одно: вариатор CVT, его надежность и ликвидность потом) 3. KIA Sportage (Не нравится вялая связка двигателя и трансмиссии и очень дубовая подвеска) 4. Toyota RAV4 (смущает опять же вариатор на 2.0 версии, версия же 2.5 АТ очень дорого) На тему: Ford Kuga впервые стал самой… Mondeo и Kuga в новом исполнении Quantum Edition Toyota RAV4 начали собирать в… Toyota представила RAV4 нового… Помечена как спам Сообщение от _P_U_L_S_A_R_ (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 20.04.2017 22:53 9 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Брать надо только то, что нравится самому. А не то, про что рассказывают всякие «авторитеты» и прочие уважаемые люди))) Поэтому Ваш правильный выбор Ford Kuga 2.5 АТ. К тому же, это неплохой мотор. С 1.6 эта машина заметно хуже… Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1730) Ответ на 21.04.2017 02:08 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page