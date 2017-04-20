Выбор нового кроссовера

Нужен кроссовер с автоматической трансмиссией на 6-7 лет с приемлемой ликвидностью на после этого. Не обязательно полный привод. Бюджет 1.6 млн, рассматриваю следующие варианты:

1. Ford Kuga 2.5 АТ (Смущает Ваше негативное мнение об этом автомобиле и о двигателе 2.5 Duratec и коробке 6F35 в частности), нравится в целом больше остальных кроссоверов.

2. Nissan Qashqai / XTrail (Смущает одно: вариатор CVT, его надежность и ликвидность потом)

3. KIA Sportage (Не нравится вялая связка двигателя и трансмиссии и очень дубовая подвеска)

4. Toyota RAV4 (смущает опять же вариатор на 2.0 версии, версия же 2.5 АТ очень дорого)