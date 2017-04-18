Выбор нового автомобиля

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Здравствуйте. Ваше мнение, что выбрать: новые Hyundai Solaris, Kia Rio или Volkswagen Polo и почему? Спасибо.

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Сообщение от chepa60 (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 18.04.2017 15:01
21 просмотров

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Private answer

В новом солярисе плохо с шумкой, зато он стал классно рулится. Судя по такси машинки живучие, почитай те тесты на том же авторевю, там все по полочкам разложили, а потом сходите и сами прокатитесь…

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Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 2, Ответы: 20)
Ответ на 18.04.2017 15:16
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