Выбор нового автомобиля Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВыбор нового автомобиля Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте. Ваше мнение, что выбрать: новые Hyundai Solaris, Kia Rio или Volkswagen Polo и почему? Спасибо. На тему: «Хендэ Мотор СНГ»: итоги июля 2016… Hyundai показала прототип нового… Какой европейский автомобиль… Названы самые популярные… Новые подробности об… Помечена как спам Сообщение от chepa60 (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 18.04.2017 15:01 21 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer В новом солярисе плохо с шумкой, зато он стал классно рулится. Судя по такси машинки живучие, почитай те тесты на том же авторевю, там все по полочкам разложили, а потом сходите и сами прокатитесь… Помечен как спам Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 2, Ответы: 20) Ответ на 18.04.2017 15:16 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page