Выбор нового автоиобиля Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВыбор нового автоиобиля Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Встал выбор покупки нового авто. Критерии-кроссовер, полный привод, АКП. Рассматриваю варианты Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Hundai Tucson, Ford Kuga. Бюджет около 1 500 000…Люблю путешествовать.. Что посоветуете? Заранее спасибо. На тему: Volkswagen начал выпуск нового Tiguan в… На заводе Volkswagen в Калуге… В сети появились первые снимки… Tiguan проверили на безопасность Ford будет выпускать новый Kuga в… Помечена как спам Сообщение от irj (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 21.12.2016 17:18 112 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Все, кроме Куги — отличные машины. То есть остается выбрать одну из трех) Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1471) Ответ на 21.12.2016 19:13 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Набрался я смелости: Уважаемый Сергей Степанович. Спасибо Вам, за Ваши передачи — я Ваш многолетний поклонник. Если позволите, хочу Вам и Александру Александровичу Пикуленко сделать подарок: по устройству экономии топлива для автомобиля. Если позволяете, вышлю Вам 2 шт (бензиновые). От Вас — почтовый адрес и ФИО получателя, если не хотите сообщать незнакомому человеку (мне) свой почтовый адрес, могу выслать на Ваше почтовое отделение с пометкой «до востребования» и сообщу Вам трек посылки. Придёте с паспортом на почту — получите. И ещё прошу совета. Ищу коммерческую реализацию: у нас (я соразработчик) есть разработка: уменьшает расход бензина (дизельного топлива) до 15%. Выглядит как медальон диаметром 5 см и толщиной около 2 см. Есть для бензина и дизеля. Лепим на бензобак, через сутки уже заметен результат. В том числе чище выхлоп, резвее двигатель и т.д., т.п. В основе технологии Вильгельма Райха и некоторые другие разработки. Параллельный продукт технологий улучшения здоровья. Кроме как испытывать на друзьях и знакомых вариантов не нашёл. Может подскажите, кто бы смог помочь с испытаниями на двигателях с хорошей лабораторной базой. Или другой вариант кому предложить для исследований? С уважением Сергей Помечен как спам Сообщение от Puarillo (Вопросы: 0, Ответы: 3) Ответ на 21.12.2016 19:20 Зачем испытывать? Размещай рекламу на ресурсах о моде, кулинарии, женских журналах и вперёд продавать. Вопрос,если две этих штуки на бак налепить, экономия 30% будет? (serg_s_vyatki at 21.12.2016 22:18) ▲ 0 ▼ ✔ Private answer 30% не получится. 1 шт обрабатывает за сутки примерно 50 литров топлива. Интернет — вариант, конечно, но кто за это возьмется? Вы возьметесь? Нужны серьёзные проверки. Помечен как спам Сообщение от Puarillo (Вопросы: 0, Ответы: 3) Ответ на 22.12.2016 07:15 Хватит спамить своей виагрой! Если бы у Вас было бы действительно гениальное изобретение, которое позволит сэкономить 1% — уверен, мировые автоконцерны уже выстроились бы к Вам в очередь))) А то им на такие сложные конструкторские решения приходится идти (регулировка фаз, двойная турбина, 7-ст КПП и т.д.), чтобы на эти 3-5% улучшить экономичность+ экологичность и при этом сохранить мощность. Вот бы приделать к бензобаку волшебный нано-магнитик из плутония 239 и полететь в космос! (Андрей_А at 22.12.2016 08:58) Реальная ситуация: в своём Тьмутараканске и окрестностях я могу проверить бензин только экспресс методом с очень большой погрешностью на октановое число. Предприятия, которым технология предлагалась или отмахиваются (люди сидящие на топливе их в первую очередь выкинут) или у них нет возможности проконтролировать реальный усреднённый расход за период (с устройством и без). Ещё лучше сказало одно ответственное лицо крупного ГОКа: у меня на участке хороший расход (в соответствии с документами на оборудование с ДВС) если ваше устройство действительно работает, мне обрежут план по топливу и мне придётся следить за машинами, устройствами (что бы не украли) и расходом (читай — а водителям бензовозов на что жить и мне платить): зачем мне это надо? Если Вы не в теме, попробуйте, предложите хоть одному крупному предприятию: если собственник предприятия не заинтересован или ответственное лицо не сидит на откате — никто даже слушать не будет. Вы можете прийти на прием к директору и он даже может выслушает Вас и возьмёт Ваше КП, но отпишет он его тому, кто сидит на топливе: всё, круг замкнулся. Именно собственник, а не директор. Вы попробуйте хоть с кем нибудь договориться об испытаниях с контролем среднего расхода документально. Что бы это было нормально оформлено: договор испытаний, передача оборудования и т.д. Документы я предоставлю. Ваш процент оговорим. (Puarillo at 22.12.2016 09:28) Приму серьёзное лицо. 🙂 У вас есть чудо штука, экономящая бензин? Зачем вам ГОК, автобаза и т.п. для испытаний. Любой частник, работающий на своей машине знает её расход с большой точностью, я езжу на работу — знаю свой расход. Соседу дайте свою приблуду, если расход упадёт хотя бы на 5%, он у вас её выкупит и расскажет своим корешам, очередь выстроится, справки никому не нужны будут. (serg_s_vyatki at 22.12.2016 11:47) ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Мошенники не постеснялись даже здесь разместить рекламу своего «вечного двигателя» 🙂 Но здесь они немного обмишулились… Это место посещается, в основном, людьми с хорошим техническим образованием, очень хорошо разбирающимися в автомобилях. Дорогой Пурилло (прости меня Господи), расскажи-ка нам о принципах работы вашего чудо-прибора! Посмеши народ! Помечен как спам Сообщение от Andrey Kashirin (Вопросы: 5, Ответы: 6) Ответ на 22.12.2016 10:15 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page