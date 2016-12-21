Выбор нового автоиобиля

Private answer Набрался я смелости:

Уважаемый Сергей Степанович.

Спасибо Вам, за Ваши передачи — я Ваш многолетний поклонник.

Если позволите, хочу Вам и Александру Александровичу Пикуленко сделать подарок: по устройству экономии топлива для автомобиля. Если позволяете, вышлю Вам 2 шт (бензиновые). От Вас — почтовый адрес и ФИО получателя, если не хотите сообщать незнакомому человеку (мне) свой почтовый адрес, могу выслать на Ваше почтовое отделение с пометкой «до востребования» и сообщу Вам трек посылки. Придёте с паспортом на почту — получите.

И ещё прошу совета. Ищу коммерческую реализацию: у нас (я соразработчик) есть разработка: уменьшает расход бензина (дизельного топлива) до 15%. Выглядит как медальон диаметром 5 см и толщиной около 2 см. Есть для бензина и дизеля. Лепим на бензобак, через сутки уже заметен результат. В том числе чище выхлоп, резвее двигатель и т.д., т.п. В основе технологии Вильгельма Райха и некоторые другие разработки. Параллельный продукт технологий улучшения здоровья. Кроме как испытывать на друзьях и знакомых вариантов не нашёл. Может подскажите, кто бы смог помочь с испытаниями на двигателях с хорошей лабораторной базой. Или другой вариант кому предложить для исследований?

С уважением Сергей Помечен как спам