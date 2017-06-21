Выбор между Skoda Fabia, Hyundai Getz, Ford Fusion

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Сергей Степанович сейчас проходит армейские сборы и вернётся к нам через неделю. Возможно и ответит, если у него руки дойдут.

Сравнивать эти автомобили по ТТХ можно было пока они были новыми. Для БУ техники важнее не конкретная модель, а что из представленного лучше сохранилось. Смотреть надо всё и выбрать тот автомобиль, который окажется в лучшем техническом состоянии.

В пользу Гетса — относительно недорогие расходники (как на всё корейское). Ремонтировать его будет дешевле. Но, опять же, если попадётся фабия с маленьким честным пробегом — то надо брать.

Приоритеты при поиске:

— год выпуска

— один хозяин по ПТС — желательно возможность с ним поговорить, выяснить какие-то нюансы про автомобиль (у настоящего владельца — всегда есть что рассказать)

— подтверждённый пробег

(это когда есть какие-то заказ-наряды на какой-то ремонт в которых указан пробег + вы звоните в сервис и Вам подтверждают их подлинность).

— состояние кузова — всегда предмет для торга

— состояние двигателя.. Если всё понравилось — есть смысл оплатить диагностику — посмотреть камеру сгорания с эндоскопом.

МКПП — это хорошо, её довольно трудно убить… Разве что сцепление поменять придётся за 10 тыс руб, но это копейки по сравнению с проблемами, которые может принести автомат.