Выбор между Skoda Fabia, Hyundai Getz, Ford Fusion Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВыбор между Skoda Fabia, Hyundai Getz, Ford Fusion Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день! Сергей Степанович, помогите, пожалуйста, определиться с выбором автомобиля. В виду ограниченности бюджета выбираю в пределах 350 тыс.руб. Недорогой в обслуживании, примерно на 2 года. Рассматриваю только механику, двиг. 1,4 л.: Skoda Fabia (2010-2011 гг), Hyundai Getz (2009-2010), Ford Fusion (2010-2011). Эксплуатация по Москве, возможно раз в год поездка 3500 км (это туда и обратно). Возможно, подскажете другой вариант. Заранее спасибо. На тему: Обновленный Mondeo уже колесит по… Skoda Fabia R5 — победитель ралли… Hyundai Solaris снова возглавил рынок… Автомобили, которые… И снова подушки Takata : Ford отзывает… Помечена как спам Сообщение от Юлия_И (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 21.06.2017 14:07 37 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer По запчастям и обслуживанию примерно одинаковые машины. У Фабии самый крепкий и коррозионностойкий кузов, дольше сохранится. Помечен как спам Сообщение от serg_s_vyatki (Вопросы: 5, Ответы: 259) Ответ на 21.06.2017 14:43 Спасибо, serg_s_vyatki. Как расценивать Ваш ответ, как Fabia лучше? Скажите, а если вы ответили, то Сергей Степанович уже не ответит? (Юлия_И at 21.06.2017 15:08) ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Сергей Степанович сейчас проходит армейские сборы и вернётся к нам через неделю. Возможно и ответит, если у него руки дойдут. Сравнивать эти автомобили по ТТХ можно было пока они были новыми. Для БУ техники важнее не конкретная модель, а что из представленного лучше сохранилось. Смотреть надо всё и выбрать тот автомобиль, который окажется в лучшем техническом состоянии. В пользу Гетса — относительно недорогие расходники (как на всё корейское). Ремонтировать его будет дешевле. Но, опять же, если попадётся фабия с маленьким честным пробегом — то надо брать. Приоритеты при поиске: — год выпуска — один хозяин по ПТС — желательно возможность с ним поговорить, выяснить какие-то нюансы про автомобиль (у настоящего владельца — всегда есть что рассказать) — подтверждённый пробег (это когда есть какие-то заказ-наряды на какой-то ремонт в которых указан пробег + вы звоните в сервис и Вам подтверждают их подлинность). — состояние кузова — всегда предмет для торга — состояние двигателя.. Если всё понравилось — есть смысл оплатить диагностику — посмотреть камеру сгорания с эндоскопом. МКПП — это хорошо, её довольно трудно убить… Разве что сцепление поменять придётся за 10 тыс руб, но это копейки по сравнению с проблемами, которые может принести автомат. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 30, Ответы: 591) Ответ на 21.06.2017 17:05 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page