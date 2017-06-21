Выбор между Skoda Fabia, Hyundai Getz, Ford Fusion

« Back to Previous Page
0
0

Добрый день!
Сергей Степанович, помогите, пожалуйста, определиться с выбором автомобиля. В виду ограниченности бюджета выбираю в пределах 350 тыс.руб. Недорогой в обслуживании, примерно на 2 года. Рассматриваю только механику, двиг. 1,4 л.: Skoda Fabia (2010-2011 гг), Hyundai Getz (2009-2010), Ford Fusion (2010-2011).
Эксплуатация по Москве, возможно раз в год поездка 3500 км (это туда и обратно).
Возможно, подскажете другой вариант.
Заранее спасибо.

На тему:
Помечена как спам
Сообщение от Юлия_И (Вопросы: 1, Ответы: 1)
Ответ на 21.06.2017 14:07
37 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

По запчастям и обслуживанию примерно одинаковые машины. У Фабии самый крепкий и коррозионностойкий кузов, дольше сохранится.

Помечен как спам
Сообщение от serg_s_vyatki (Вопросы: 5, Ответы: 259)
Ответ на 21.06.2017 14:43

Спасибо, serg_s_vyatki. Как расценивать Ваш ответ, как Fabia лучше?
Скажите, а если вы ответили, то Сергей Степанович уже не ответит?

(Юлия_И at 21.06.2017 15:08)
0
Private answer

Сергей Степанович сейчас проходит армейские сборы и вернётся к нам через неделю. Возможно и ответит, если у него руки дойдут.

Сравнивать эти автомобили по ТТХ можно было пока они были новыми. Для БУ техники важнее не конкретная модель, а что из представленного лучше сохранилось. Смотреть надо всё и выбрать тот автомобиль, который окажется в лучшем техническом состоянии.

В пользу Гетса — относительно недорогие расходники (как на всё корейское). Ремонтировать его будет дешевле. Но, опять же, если попадётся фабия с маленьким честным пробегом — то надо брать.

Приоритеты при поиске:
— год выпуска
— один хозяин по ПТС — желательно возможность с ним поговорить, выяснить какие-то нюансы про автомобиль (у настоящего владельца — всегда есть что рассказать)
— подтверждённый пробег
(это когда есть какие-то заказ-наряды на какой-то ремонт в которых указан пробег + вы звоните в сервис и Вам подтверждают их подлинность).
— состояние кузова — всегда предмет для торга
— состояние двигателя.. Если всё понравилось — есть смысл оплатить диагностику — посмотреть камеру сгорания с эндоскопом.

МКПП — это хорошо, её довольно трудно убить… Разве что сцепление поменять придётся за 10 тыс руб, но это копейки по сравнению с проблемами, которые может принести автомат.

Помечен как спам
Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 30, Ответы: 591)
Ответ на 21.06.2017 17:05
« Back to Previous Page