Выбор между 2мя вариантами

Private answer Доброго времени суток. Если ездиите по практически бездорожью, то ни SX4, ни тем более Creta категорически НЕ подходят. С другой стороны, на дачных дорогах и лесных тропках крайне мала вероятность встретить встречно летящий снаряд. Поэтому, как ни странно, пореккомендую Renault Captur — в данном случае это оптимальное соотношение украшайзинга и геометрической проходимости, ну и живучей подвески… Помечен как спам