Выбор между 2мя вариантами Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВыбор между 2мя вариантами Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Если выбирать между Suzuki SX4 1.6 литра полный привод механика и Huinay Creta мотор 1.6литра механика полный привод, что бы Вы предпочли. Езжу в основном по дачным дорогам, за грибами по практически бездорожью. Заранее спасибо! Наташа На тему: Suzuki везет новый Ignis в Европу Появилась первая информация о… Полный привод против стен и скал В РФ появится пикап Rich Creta: полный привод для версии 1.6 Помечена как спам Сообщение от Natalia Abugova (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 09.04.2017 03:07 31 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 1 ▼ ✔ Private answer Доброго времени суток. Если ездиите по практически бездорожью, то ни SX4, ни тем более Creta категорически НЕ подходят. С другой стороны, на дачных дорогах и лесных тропках крайне мала вероятность встретить встречно летящий снаряд. Поэтому, как ни странно, пореккомендую Renault Captur — в данном случае это оптимальное соотношение украшайзинга и геометрической проходимости, ну и живучей подвески… Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 223) Ответ на 09.04.2017 10:31 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page