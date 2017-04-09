Выбор между 2мя вариантами

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Если выбирать между Suzuki SX4 1.6 литра полный привод механика и Huinay Creta мотор 1.6литра механика полный привод, что бы Вы предпочли. Езжу в основном по дачным дорогам, за грибами по практически бездорожью.
Заранее спасибо!

Наташа

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Сообщение от Natalia Abugova (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 09.04.2017 03:07
31 просмотров

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Private answer

Доброго времени суток. Если ездиите по практически бездорожью, то ни SX4, ни тем более Creta категорически НЕ подходят. С другой стороны, на дачных дорогах и лесных тропках крайне мала вероятность встретить встречно летящий снаряд. Поэтому, как ни странно, пореккомендую Renault Captur — в данном случае это оптимальное соотношение украшайзинга и геометрической проходимости, ну и живучей подвески…

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Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 223)
Ответ на 09.04.2017 10:31
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