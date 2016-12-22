Выбор масла ДВС Lifan X60 Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВыбор масла ДВС Lifan X60 Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Помогите подобрать масло(два-три варианта)для двигателя Lifan X60 2014г.,1.8л,128л.с.,пробег 30000км.»Официалы» лили масло G-energy.Эксплуатация каждый день (больше в городе),интервал замены 7000-8000км.Спасибо! На тему: Лучший результат Lifan Новый седан Lifan Lifan не сдает позиций Lifan выпускает на рынок новую… Lifan делает подарки Помечена как спам Сообщение от Maxim1981 (Вопросы: 3, Ответы: 1) Ответ на 22.12.2016 02:48 13 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Зачем переходить на другое масло? Пусть мотор работает на одном и том же. Стабильность характеристик масла — большой плюс. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1471) Ответ на 22.12.2016 11:13 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page