Выбор масла ДВС Lifan X60

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Помогите подобрать масло(два-три варианта)для двигателя Lifan X60 2014г.,1.8л,128л.с.,пробег 30000км.»Официалы» лили масло G-energy.Эксплуатация каждый день (больше в городе),интервал замены 7000-8000км.Спасибо!

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Сообщение от Maxim1981 (Вопросы: 3, Ответы: 1)
Ответ на 22.12.2016 02:48
13 просмотров

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Private answer

Зачем переходить на другое масло? Пусть мотор работает на одном и том же. Стабильность характеристик масла — большой плюс.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1471)
Ответ на 22.12.2016 11:13
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