Выбор кроссовера для жизни и автопутешествий.

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Добрый день!

Стою перед выбором автомобиля на ближайшие 5 лет. Выбираю между VW Tiguan, Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail. Автомобиль в большей степени будет использоваться для езды по асфальту Подмосковья и для долгих автопутешествий. Также хотелось бы иногда съезжать с асфальта за грибами и без проблем доезжать до дачи. Основными параметрами, по которым выбираю, являются: объем багажника, полный привод, умеренный аппетит и комфорт в дальних поездках. Еще один из немаловажных параметров это удобство для водителя, мой рост 195 см.
Подскажите, пожалуйста, на каком автомобиле остановится? Спасибо.

На тему:
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Сообщение от Artem Morozov (Вопросы: 1, Ответы: 1)
Ответ на 03.05.2017 12:32
42 просмотров

Аутлендер и Экстрэйл в качестве трансмиссии используют вариаторы, а они очень не любят бездорожья (если конечно вы не рассматриваете авто с механической коробкой) Поэтому, из перечисленных автомобилей, предпочтительнее фольксваген с гидротрансформатором.

(Andrey Kashirin at 03.05.2017 14:01)

Механику рассматриваю, но в самый последний момент. Новый Тигуан, если я не ошибаюсь, идет с 6-ти и 7-ми ступенчатым ДСГ.

(Artem Morozov at 03.05.2017 14:44)

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Private answer

Артем, добрый день!
Ввиду вашего большого роста действительно не в каждом автомобиле вам будет удобно устроиться. Поэтому я рекомендую доехать до официального дилера и попробовать в деле? как вы себя чувствуете в автомобиле. Обязательно попросите менеджера? чтобы он помог вам правильно настроить регулировки кресла.
Советую начать с Nissan X-Trail

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Сообщение от Сергей Броневой (Вопросы: 0, Ответы: 10)
Ответ на 03.05.2017 12:43
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