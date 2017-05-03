Выбор кроссовера для жизни и автопутешествий.

Добрый день!

Стою перед выбором автомобиля на ближайшие 5 лет. Выбираю между VW Tiguan, Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail. Автомобиль в большей степени будет использоваться для езды по асфальту Подмосковья и для долгих автопутешествий. Также хотелось бы иногда съезжать с асфальта за грибами и без проблем доезжать до дачи. Основными параметрами, по которым выбираю, являются: объем багажника, полный привод, умеренный аппетит и комфорт в дальних поездках. Еще один из немаловажных параметров это удобство для водителя, мой рост 195 см.

Подскажите, пожалуйста, на каком автомобиле остановится? Спасибо.