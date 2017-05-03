Выбор кроссовера для жизни и автопутешествий. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВыбор кроссовера для жизни и автопутешествий. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день! Стою перед выбором автомобиля на ближайшие 5 лет. Выбираю между VW Tiguan, Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail. Автомобиль в большей степени будет использоваться для езды по асфальту Подмосковья и для долгих автопутешествий. Также хотелось бы иногда съезжать с асфальта за грибами и без проблем доезжать до дачи. Основными параметрами, по которым выбираю, являются: объем багажника, полный привод, умеренный аппетит и комфорт в дальних поездках. Еще один из немаловажных параметров это удобство для водителя, мой рост 195 см. Подскажите, пожалуйста, на каком автомобиле остановится? Спасибо. На тему: Десятка самых популярных… Mitsubishi представила в России новую Mitsubishi готовит новый концепт В сети появились первые снимки… Mitsubishi прекращает продажи Outlander… Помечена как спам Сообщение от Artem Morozov (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 03.05.2017 12:32 42 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Аутлендер и Экстрэйл в качестве трансмиссии используют вариаторы, а они очень не любят бездорожья (если конечно вы не рассматриваете авто с механической коробкой) Поэтому, из перечисленных автомобилей, предпочтительнее фольксваген с гидротрансформатором. (Andrey Kashirin at 03.05.2017 14:01) Механику рассматриваю, но в самый последний момент. Новый Тигуан, если я не ошибаюсь, идет с 6-ти и 7-ми ступенчатым ДСГ. (Artem Morozov at 03.05.2017 14:44) Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Артем, добрый день! Ввиду вашего большого роста действительно не в каждом автомобиле вам будет удобно устроиться. Поэтому я рекомендую доехать до официального дилера и попробовать в деле? как вы себя чувствуете в автомобиле. Обязательно попросите менеджера? чтобы он помог вам правильно настроить регулировки кресла. Советую начать с Nissan X-Trail Помечен как спам Сообщение от Сергей Броневой (Вопросы: 0, Ответы: 10) Ответ на 03.05.2017 12:43 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page