Выбор двигателя для Октавии Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВыбор двигателя для Октавии Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous PageTags: VAG ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте, Сергей. Хотелось бы добавить уточнение по поводу выбора двигателя на Октавию, о котором вас спрашивали в последней передаче. Последние ревизии MPI1.6 как раз отличаются проблемами и масложором, в отличие от старых 1.6. Например https://www.drive2.ru/l/473528597953380670/ Новый 1.4 150лс хоть и одноразовый, но масло не ест вообще (по крайней мере первые 30-40 тысяч). Он тоже отличается от 1.4 3-5 летней давности. На тему: Сборка двигателя Mercedes AMG 63 Skoda Octavia обновится в 2017 году Аэродинамика суперкара Какое моторное масло лучше, а… Московских водителей поделили… Помечена как спам Сообщение от Alex Gotviansky (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 19.05.2017 14:34 45 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Ок Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1772) Ответ на 20.05.2017 10:13 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page