Выбор двигателя для Октавии

« Back to Previous Page
Tags:
0
0

Здравствуйте, Сергей.

Хотелось бы добавить уточнение по поводу выбора двигателя на Октавию, о котором вас спрашивали в последней передаче.

Последние ревизии MPI1.6 как раз отличаются проблемами и масложором, в отличие от старых 1.6.
Например
https://www.drive2.ru/l/473528597953380670/

Новый 1.4 150лс хоть и одноразовый, но масло не ест вообще (по крайней мере первые 30-40 тысяч). Он тоже отличается от 1.4 3-5 летней давности.

На тему:
Помечена как спам
Сообщение от Alex Gotviansky (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 19.05.2017 14:34
45 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

Ок

Помечен как спам
Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1772)
Ответ на 20.05.2017 10:13
« Back to Previous Page