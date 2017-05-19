Выбор двигателя для Октавии

Здравствуйте, Сергей.

Хотелось бы добавить уточнение по поводу выбора двигателя на Октавию, о котором вас спрашивали в последней передаче.

Последние ревизии MPI1.6 как раз отличаются проблемами и масложором, в отличие от старых 1.6.

Например

https://www.drive2.ru/l/473528597953380670/

Новый 1.4 150лс хоть и одноразовый, но масло не ест вообще (по крайней мере первые 30-40 тысяч). Он тоже отличается от 1.4 3-5 летней давности.