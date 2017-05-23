Выбор двигателя для Октавии. ч.2. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВыбор двигателя для Октавии. ч.2. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Первый раз тут создаю тему, а, не, вру — третий, но не суть. На это меня подтолкнула тема о выборе двигателя для Skoda и присутствующая в нем ссылка на видео одного из блоггеров. Тема и видео тут — http://amsrus.ru/answers/vybor-dvigatelya-dlya-oktavii/ Так как вопрос Я считаю решен не был, не было НИ ОДНОГО пояснения от, скажем так, создателя сайте, то это сделаю Я. Итак, давайте условимся и заучим как таблицу умножения, что расход масла на угар в ДАЖЕ ИДЕАЛЬНОМ двигателе присутствует, поскольку поршень скользит первым уплотняющим кольцом по масляной пленке, а точнее — по масляному клину, создаваемому как раз из этой масляной пленки — тут как серфер. Тоесть масло должно быть до и после этого уплотняющего кольца, тоесть между вторым уплотнительным кольцом и первым, а также ЗА ПЕРВЫМ, тоесть в камере сгорания. Сколько сгорает при этом масла — можно посчитать, но мне в лом. Второе — проблема стука на перекладке двигателей CFNA — это не проблема двигателя вовсе — это конструкционная особенность, заключающаяся в том, что двигатель был построен на базе высокофорсированных моторов с бОльшими зазорами в холодном состоянии и замена поршней на более широкие тут проблему не решит, поскольку материал блока и термодинамическое расширение его останеться прежним. Тут нужно масло с высокой адгезионной и демпфирующей способностью. Это Я выложил, мой хороший знакомый нашел такое масло и на Ford Беларусь это масло было залито и моя теория была подтверждена практикой. Третье — у двигателей TSI НЕT проблемы со стуками на перекладке и вовсе не по тому, что там после первого кольца остеться много масла. Этой проблемы вообще не было изначально. Теперь по видео. Предложить решение проблемы с перекладкой путем оставления большого количества масла мог предложить только человек, который не слышал вообще ничего про физику. По тому, что: — а. Наличие зазоров, которые бы пропускали столько масла привело бы к тому, что газы не толкали бы поршень прижимая поршневые кольца к стенкам цилиндра, а прошли бы в картер и в поддон и вышибли бы всю систему вентиляции картера со всеми заглушеьсками и сальничками. Газы, вода и электроны НЕ ИСЧУТ СЛОЖНЫХ ПУТЕЙ!; — Второе. Даже если допустить факт сгорания такого масла в камере сгорания, то какая — то часть этого масла в виде сажи уже бы давно забила нейтрализатор каталитический; — Ну и третье — свечи бы были в маслянистом налете, а тут они чистенькие. А видео тогда что? А на видео лично Я вижу двигатель, который достаточно часто поили хреновым бензином в высоким количеством промытых смол, да еще и не шибко по октану соответствующим — серенькие выбоинки в налете — она самая. Да не прогревался мотор — отсюда и задиры. Ну как — то так. На тему: А наши масла как? Какое моторное масло лучше, а… Volvo отзывает в России почти 4 тыс.… Результаты эксплуатационных… А вот я выбирал масло так Помечена как спам Сообщение от Sawage__Garden (Вопросы: 1, Ответы: 7) Ответ на 23.05.2017 16:20 67 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов какое все же масло лучше лить в атмосферник? у меня на поло CFNB лью лукойл люкс 5w40. угара вообще нет и полет нормальный.бензин лил 95. вчера вычитал что на мой дефорсированный можно 92 безболезненно.это верно? (Сергей Шмыга at 24.05.2017 10:57) Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Владимир, а выводы? Вы предоставили такие теоретические выкладки, а выводы по ним? Какой мотор людям брать? Или с чем «есть» выбранный мотор? В октавии в разных годах, при одинаковом объёме ещё и моторы разные. После прочтения мысль — просто обойти октавию стороной, или забить на все эти выкладки и ездить, пока не началось… Помечен как спам Сообщение от serg_s_vyatki (Вопросы: 5, Ответы: 249) Ответ на 24.05.2017 09:07 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page