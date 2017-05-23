Выбор двигателя для Октавии. ч.2.

Первый раз тут создаю тему, а, не, вру — третий, но не суть. На это меня подтолкнула тема о выборе двигателя для Skoda и присутствующая в нем ссылка на видео одного из блоггеров. Тема и видео тут — http://amsrus.ru/answers/vybor-dvigatelya-dlya-oktavii/

Так как вопрос Я считаю решен не был, не было НИ ОДНОГО пояснения от, скажем так, создателя сайте, то это сделаю Я.

Итак, давайте условимся и заучим как таблицу умножения, что расход масла на угар в ДАЖЕ ИДЕАЛЬНОМ двигателе присутствует, поскольку поршень скользит первым уплотняющим кольцом по масляной пленке, а точнее — по масляному клину, создаваемому как раз из этой масляной пленки — тут как серфер. Тоесть масло должно быть до и после этого уплотняющего кольца, тоесть между вторым уплотнительным кольцом и первым, а также ЗА ПЕРВЫМ, тоесть в камере сгорания. Сколько сгорает при этом масла — можно посчитать, но мне в лом.

Второе — проблема стука на перекладке двигателей CFNA — это не проблема двигателя вовсе — это конструкционная особенность, заключающаяся в том, что двигатель был построен на базе высокофорсированных моторов с бОльшими зазорами в холодном состоянии и замена поршней на более широкие тут проблему не решит, поскольку материал блока и термодинамическое расширение его останеться прежним. Тут нужно масло с высокой адгезионной и демпфирующей способностью. Это Я выложил, мой хороший знакомый нашел такое масло и на Ford Беларусь это масло было залито и моя теория была подтверждена практикой.

Третье — у двигателей TSI НЕT проблемы со стуками на перекладке и вовсе не по тому, что там после первого кольца остеться много масла. Этой проблемы вообще не было изначально.

Теперь по видео. Предложить решение проблемы с перекладкой путем оставления большого количества масла мог предложить только человек, который не слышал вообще ничего про физику. По тому, что:

— а. Наличие зазоров, которые бы пропускали столько масла привело бы к тому, что газы не толкали бы поршень прижимая поршневые кольца к стенкам цилиндра, а прошли бы в картер и в поддон и вышибли бы всю систему вентиляции картера со всеми заглушеьсками и сальничками. Газы, вода и электроны НЕ ИСЧУТ СЛОЖНЫХ ПУТЕЙ!;

— Второе. Даже если допустить факт сгорания такого масла в камере сгорания, то какая — то часть этого масла в виде сажи уже бы давно забила нейтрализатор каталитический;

— Ну и третье — свечи бы были в маслянистом налете, а тут они чистенькие.

А видео тогда что? А на видео лично Я вижу двигатель, который достаточно часто поили хреновым бензином в высоким количеством промытых смол, да еще и не шибко по октану соответствующим — серенькие выбоинки в налете — она самая. Да не прогревался мотор — отсюда и задиры.

Ну как — то так.