Выбор автошколы

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Здравствуйте. Порекомендуйте, пожалуйста, хорошую автошколу с грамотными инструкторами.

Заранее благодарю.

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Сообщение от MariaOskar (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 10.05.2017 00:49
23 просмотров

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Private answer

В современном понимании — автошкола это посредник между клиентом и отделом продаж в ГАИ. Выбирайте любую школу, у которой площадка находится недалеко от Вашего дома или работы (удобно заниматься во время обеда). Права получите, но ездить они Вас не научат — придётся добирать недостающие знания, брать частные уроки у инструктора…

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 23, Ответы: 517)
Ответ на 10.05.2017 13:03
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