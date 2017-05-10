Выбор автошколы Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВыбор автошколы Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте. Порекомендуйте, пожалуйста, хорошую автошколу с грамотными инструкторами. Заранее благодарю. На тему: Автошколы задумались о… Автошколы Украины получат очки… С каждым годом выдают все меньше… Вольво Россия, видимо,… Дизель невыгоден Помечена как спам Сообщение от MariaOskar (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 10.05.2017 00:49 23 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer В современном понимании — автошкола это посредник между клиентом и отделом продаж в ГАИ. Выбирайте любую школу, у которой площадка находится недалеко от Вашего дома или работы (удобно заниматься во время обеда). Права получите, но ездить они Вас не научат — придётся добирать недостающие знания, брать частные уроки у инструктора… Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 23, Ответы: 517) Ответ на 10.05.2017 13:03 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page