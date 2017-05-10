Выбор автошколы

Private answer В современном понимании — автошкола это посредник между клиентом и отделом продаж в ГАИ. Выбирайте любую школу, у которой площадка находится недалеко от Вашего дома или работы (удобно заниматься во время обеда). Права получите, но ездить они Вас не научат — придётся добирать недостающие знания, брать частные уроки у инструктора… Помечен как спам