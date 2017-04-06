Выбор автомобиля б/у (или не б/у). Volvo XC60 D4, Volvo XC70 D4 или Mercedez GLK 220 CDI з-х летние. Или новый Citroen Grand C4 Picasso 1.6 THP? Что из них посоветуете, или что ещё? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВыбор автомобиля б/у (или не б/у). Volvo XC60 D4, Volvo XC70 D4 или Mercedez GLK 220 CDI з-х летние. Или новый Citroen Grand C4 Picasso 1.6 THP? Что из них посоветуете, или что ещё? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Сергей, добрый день! В настоящий момент у меня SEAT Altea Freetrack 1,4 MT 2011 г.в., пробег 112 тыс. Я очень полюбил этот аппарат, но, думаю, что уже пора сменить на что-то другое. Нужна среднего размера машина с основательным багажником (крупная собака), с неплохой управляемостью и динамикой. Эксплуатация город/трасса 50/50. после полюбившегося SEAT очень сложно найти что-то не хуже. Бюджет в р-не 1600000-1900000 р. Заранее спасибо! На тему: SEAT «прокачает» Leon Cupra Volvo обновляет модельный ряд Тизер нового Volvo XC60 размещен в… 300-сильный SEAT Ateca Cupra появится в 2017 Сколько стоят обновленные C4 Picasso… Помечена как спам Сообщение от dombey (Вопросы: 2, Ответы: 1) Ответ на 06.04.2017 15:00 218 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 1 ▼ ✔ Private answer Коллега, добрый день, а в чем необходимость замены автомобиля? Автомобиль Вас устраивает? Видимо да, Проблемы по автомобилю есть? Видимо не очень много Та зачем менять? Но если очень хоцэццо, то Citroen, вестимо. Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 307) Ответ на 06.04.2017 15:24 Коллега, 6 лет автомобилю. Он замечательный, но немного надоел. И всё же, если 6 лет не ломался — когда-то это должно ведь начаться 🙂 (dombey at 06.04.2017 18:23) ▲ 1 ▼ ✔ Private answer В общем и целом, извиняюсь за наглость, но скажу за Вас. Итак: у меня есть хороший автомобиль, проблем с которым ноль, но он мне надоел. Хочу за примерно два миллиона своих денег Фольксваген в любом виде, но большой, ну или НЕ Фольксваген, но чтоб координально иной и чтобы это все равно был Фольксваген. Исходя из этого советую Вам посмотреть в сторону либо SuperB, либо в сторону Passat Variant, либо уже смотреть в сторону C4 Picasso. Можно рестайл, можно нет, можно Гранд а можно и без него — в лббом из этих трех случаев получите отличный автомобиль, а в случае с Citroen это будет скорее любимый диван с телевизером, который до кучи еще и едет и едет классно! Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 307) Ответ на 07.04.2017 02:20 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Добрый день, ответ на интересующий Вас вопрос можно найти на сайте: http://110km.ru/compare/ на нем можно подробно сравнить автомобили между собой по различным характеристикам, что очень удобно. Помечен как спам Сообщение от Алексей Кравченко (Вопросы: 0, Ответы: 1) Ответ на 27.04.2017 16:17 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page