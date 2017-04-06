Выбор автомобиля б/у (или не б/у). Volvo XC60 D4, Volvo XC70 D4 или Mercedez GLK 220 CDI з-х летние. Или новый Citroen Grand C4 Picasso 1.6 THP? Что из них посоветуете, или что ещё?

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  • Выбор автомобиля б/у (или не б/у). Volvo XC60 D4, Volvo XC70 D4 или Mercedez GLK 220 CDI з-х летние. Или новый Citroen Grand C4 Picasso 1.6 THP? Что из них посоветуете, или что ещё?
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Сергей, добрый день! В настоящий момент у меня SEAT Altea Freetrack 1,4 MT 2011 г.в., пробег 112 тыс. Я очень полюбил этот аппарат, но, думаю, что уже пора сменить на что-то другое. Нужна среднего размера машина с основательным багажником (крупная собака), с неплохой управляемостью и динамикой. Эксплуатация город/трасса 50/50. после полюбившегося SEAT очень сложно найти что-то не хуже. Бюджет в р-не 1600000-1900000 р. Заранее спасибо!

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Сообщение от dombey (Вопросы: 2, Ответы: 1)
Ответ на 06.04.2017 15:00
218 просмотров

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Коллега, добрый день, а в чем необходимость замены автомобиля? Автомобиль Вас устраивает? Видимо да, Проблемы по автомобилю есть? Видимо не очень много Та зачем менять? Но если очень хоцэццо, то Citroen, вестимо.

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Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 307)
Ответ на 06.04.2017 15:24

Коллега, 6 лет автомобилю. Он замечательный, но немного надоел. И всё же, если 6 лет не ломался — когда-то это должно ведь начаться 🙂

(dombey at 06.04.2017 18:23)
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В общем и целом, извиняюсь за наглость, но скажу за Вас. Итак: у меня есть хороший автомобиль, проблем с которым ноль, но он мне надоел. Хочу за примерно два миллиона своих денег Фольксваген в любом виде, но большой, ну или НЕ Фольксваген, но чтоб координально иной и чтобы это все равно был Фольксваген.

Исходя из этого советую Вам посмотреть в сторону либо SuperB, либо в сторону Passat Variant, либо уже смотреть в сторону C4 Picasso. Можно рестайл, можно нет, можно Гранд а можно и без него — в лббом из этих трех случаев получите отличный автомобиль, а в случае с Citroen это будет скорее любимый диван с телевизером, который до кучи еще и едет и едет классно!

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Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 307)
Ответ на 07.04.2017 02:20
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Добрый день, ответ на интересующий Вас вопрос можно найти на сайте: http://110km.ru/compare/ на нем можно подробно сравнить автомобили между собой по различным характеристикам, что очень удобно.

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Сообщение от Алексей Кравченко (Вопросы: 0, Ответы: 1)
Ответ на 27.04.2017 16:17
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