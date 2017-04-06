Выбор автомобиля б/у (или не б/у). Volvo XC60 D4, Volvo XC70 D4 или Mercedez GLK 220 CDI з-х летние. Или новый Citroen Grand C4 Picasso 1.6 THP? Что из них посоветуете, или что ещё?

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В общем и целом, извиняюсь за наглость, но скажу за Вас. Итак: у меня есть хороший автомобиль, проблем с которым ноль, но он мне надоел. Хочу за примерно два миллиона своих денег Фольксваген в любом виде, но большой, ну или НЕ Фольксваген, но чтоб координально иной и чтобы это все равно был Фольксваген.

Исходя из этого советую Вам посмотреть в сторону либо SuperB, либо в сторону Passat Variant, либо уже смотреть в сторону C4 Picasso. Можно рестайл, можно нет, можно Гранд а можно и без него — в лббом из этих трех случаев получите отличный автомобиль, а в случае с Citroen это будет скорее любимый диван с телевизером, который до кучи еще и едет и едет классно!