Выбор авто Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВыбор авто Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Коллеги, добрый день. Сын заканчивает автошколу. Посоветуйте,что подобрать ему за 250-270 тысяч? Обязательно с АКПП. Сами пока смотрим старых японцев 2000-2003 г.в.(Митсубиши Галант, Ниссан Альмера Классик и т.д.). Машина нужна на пару лет, чтобы отработать основные навыки и чтобы тысяч на 50-60 км ничего по крупному не сломалось. Новую ему пока не решаюсь покупать)) На тему: Subaru отзовет свыше 900 тыс.… «Лады» подорожали Honda объявила в России отзыв 55… Обновленный UAZ Patriot уже в продаже Новый автомобиль из будущего Помечена как спам Сообщение от PHENOM PHENOM (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 15.01.2017 08:16 35 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Лучше машину на механике: 1) В этом ценовом диапазоне больше выбора на МКПП. По-любому, покупая машину на автомате надо про запас иметь 50-100 тыс на ремонт этого самого автомата. А если возьмете машину с МКПП — то поменять сцепление будет стоить 10-12 тыс руб (как правило на первой машине сцепление сжигают). 2) в Европе в прокатных конторах машины гольф-класса все на механике. Автоматы там встречаются на бизнес-классе и то не во всех прокатах. Может быть Вашему сыну захочется в Австрию съездить — на лыжах покататься. А там — бах, в машине 3 педали. Если сразу сядет на автомат — на ручке больше никогда ездить не сможет. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 13, Ответы: 294) Ответ на 15.01.2017 22:45 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page