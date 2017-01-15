Выбор авто

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Коллеги, добрый день.
Сын заканчивает автошколу. Посоветуйте,что подобрать ему за 250-270 тысяч? Обязательно с АКПП. Сами пока смотрим старых японцев 2000-2003 г.в.(Митсубиши Галант, Ниссан Альмера Классик и т.д.). Машина нужна на пару лет, чтобы отработать основные навыки и чтобы тысяч на 50-60 км ничего по крупному не сломалось. Новую ему пока не решаюсь покупать))

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Сообщение от PHENOM PHENOM (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 15.01.2017 08:16
35 просмотров

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Private answer

Лучше машину на механике:
1) В этом ценовом диапазоне больше выбора на МКПП. По-любому, покупая машину на автомате надо про запас иметь 50-100 тыс на ремонт этого самого автомата. А если возьмете машину с МКПП — то поменять сцепление будет стоить 10-12 тыс руб (как правило на первой машине сцепление сжигают).

2) в Европе в прокатных конторах машины гольф-класса все на механике. Автоматы там встречаются на бизнес-классе и то не во всех прокатах. Может быть Вашему сыну захочется в Австрию съездить — на лыжах покататься. А там — бах, в машине 3 педали. Если сразу сядет на автомат — на ручке больше никогда ездить не сможет.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 13, Ответы: 294)
Ответ на 15.01.2017 22:45
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