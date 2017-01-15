Выбор авто

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Лучше машину на механике:

1) В этом ценовом диапазоне больше выбора на МКПП. По-любому, покупая машину на автомате надо про запас иметь 50-100 тыс на ремонт этого самого автомата. А если возьмете машину с МКПП — то поменять сцепление будет стоить 10-12 тыс руб (как правило на первой машине сцепление сжигают).

2) в Европе в прокатных конторах машины гольф-класса все на механике. Автоматы там встречаются на бизнес-классе и то не во всех прокатах. Может быть Вашему сыну захочется в Австрию съездить — на лыжах покататься. А там — бах, в машине 3 педали. Если сразу сядет на автомат — на ручке больше никогда ездить не сможет.