Выбор авто после Фольксваген Тигуан 2,0 TSI АКПП

Private answer При щадящей эксплуатации (а это Ваш случай) пробег в 100т.км осилят даже DSG))) После Tiguan подобрать следующую машину сложно потому, что Tiguan — эталон. Остальное либо хуже, либо дороже. Но если машину хочется поменять во что бы то ни стало, то начните осмотр предложений с KIA Sportage/Hyundai Tucson. Затем загляните в салон Mini… На всякий случай покажите жене Renault Kaptur. И подождите, когда к нам придет Peugeot 3008. А в ожидании него сходите вместе полюбоваться на Citroen C4 Picasso. Это иной класс, но экскурсия по этой машине обязательна))) Помечен как спам