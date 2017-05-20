Выбор авто после Фольксваген Тигуан 2,0 TSI АКПП Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВыбор авто после Фольксваген Тигуан 2,0 TSI АКПП Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день, уважаемые автоэксперты! Подскажите, пожалуйста, супруга ездит на Фольксваген Тигуан 2,0 TSI АКПП 2012 года. Пробег 60 тысяч. Машина дарит только положительные эмоции и до настоящего времени не имеет каких-либо проблем. Но все равно встаёт вопрос об обновлении авто, а чем заменить с бюджетом до 2 млн совершенно не понятно. Современные dsg и вариаторы пугают своей ненадежностью и низким ресурсом. Хочется приобрести авто, проездить 100 тысяч и без проблем продать. Есть ли такие сейчас на рынке? Заранее спасибо! На тему: Дели мобиль осторожно Buick идет на рекорд Линейка авто Suzuki в РФ расширится Audi выпустит экономичный… В России отзывают Chevrolet Cruze и Orlando Помечена как спам Сообщение от Alexey Shestakov (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 20.05.2017 08:54 25 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer При щадящей эксплуатации (а это Ваш случай) пробег в 100т.км осилят даже DSG))) После Tiguan подобрать следующую машину сложно потому, что Tiguan — эталон. Остальное либо хуже, либо дороже. Но если машину хочется поменять во что бы то ни стало, то начните осмотр предложений с KIA Sportage/Hyundai Tucson. Затем загляните в салон Mini… На всякий случай покажите жене Renault Kaptur. И подождите, когда к нам придет Peugeot 3008. А в ожидании него сходите вместе полюбоваться на Citroen C4 Picasso. Это иной класс, но экскурсия по этой машине обязательна))) Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1772) Ответ на 20.05.2017 10:13 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Сергей, спасибо большое за ответ! Придется видимо опробовать dsg на себе. Ну или полировка с химчисткой и ещё пару лет поездит тигуанчик. Вообще не могу понять это увлечение всех производителей всякими вариаторами, дсг и проч. в то время как есть отработанные и надёжные более менее конструкции. Во время сегодняшнего безудержного экономического роста совсем не хочется экспериментов Помечен как спам Сообщение от Alexey Shestakov (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 20.05.2017 12:09 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page