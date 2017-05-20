Выбор авто после Фольксваген Тигуан 2,0 TSI АКПП

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Добрый день, уважаемые автоэксперты! Подскажите, пожалуйста, супруга ездит на Фольксваген Тигуан 2,0 TSI АКПП 2012 года. Пробег 60 тысяч. Машина дарит только положительные эмоции и до настоящего времени не имеет каких-либо проблем. Но все равно встаёт вопрос об обновлении авто, а чем заменить с бюджетом до 2 млн совершенно не понятно. Современные dsg и вариаторы пугают своей ненадежностью и низким ресурсом. Хочется приобрести авто, проездить 100 тысяч и без проблем продать. Есть ли такие сейчас на рынке? Заранее спасибо!

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Сообщение от Alexey Shestakov (Вопросы: 1, Ответы: 1)
Ответ на 20.05.2017 08:54
25 просмотров

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При щадящей эксплуатации (а это Ваш случай) пробег в 100т.км осилят даже DSG))) После Tiguan подобрать следующую машину сложно потому, что Tiguan — эталон. Остальное либо хуже, либо дороже. Но если машину хочется поменять во что бы то ни стало, то начните осмотр предложений с KIA Sportage/Hyundai Tucson. Затем загляните в салон Mini… На всякий случай покажите жене Renault Kaptur. И подождите, когда к нам придет Peugeot 3008. А в ожидании него сходите вместе полюбоваться на Citroen C4 Picasso. Это иной класс, но экскурсия по этой машине обязательна)))

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1772)
Ответ на 20.05.2017 10:13
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Сергей, спасибо большое за ответ! Придется видимо опробовать dsg на себе. Ну или полировка с химчисткой и ещё пару лет поездит тигуанчик. Вообще не могу понять это увлечение всех производителей всякими вариаторами, дсг и проч. в то время как есть отработанные и надёжные более менее конструкции. Во время сегодняшнего безудержного экономического роста совсем не хочется экспериментов

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Сообщение от Alexey Shestakov (Вопросы: 1, Ответы: 1)
Ответ на 20.05.2017 12:09
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