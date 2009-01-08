vw passat 2009 1.8 tsi dsg7 ресурс

Добрый день,

Автомобиль покупался новым в 2010 году. Живет авто в Санкт-Петербурге. Сейчас пробег 215 000 км (фильтры и масло меняю раз в 15 000, масло Mobil). Два раз ремонтировалась DGS7 (на пробеге 90 000 (гарантия) и на 160 000).

Какой ресурс у двигателя 1,8 tsi и коробки DSG7?

Насколько критичный пробег для этого авто?