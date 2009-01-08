vw passat 2009 1.8 tsi dsg7 ресурс Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSvw passat 2009 1.8 tsi dsg7 ресурс Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день, Автомобиль покупался новым в 2010 году. Живет авто в Санкт-Петербурге. Сейчас пробег 215 000 км (фильтры и масло меняю раз в 15 000, масло Mobil). Два раз ремонтировалась DGS7 (на пробеге 90 000 (гарантия) и на 160 000). Какой ресурс у двигателя 1,8 tsi и коробки DSG7? Насколько критичный пробег для этого авто? На тему: Чаще всего авто угоняют в… Volvo XC90 один из лидеров… Какие авто угоняют чаще всего? Nissan празднует выпуск юбилейного… Автомобили-марафонцы Помечена как спам Сообщение от Poleshchuk (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 26.01.2017 14:01 201 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Ресурс двигателя зависит от большого количества факторов. Его можно только оценить «плюс/минус трамвайная остановка». В современных двигателях с алюминиевым блоком применяют очень тонюсенькие маслосъёмные кольца. Они не ходят больше 300 000 км ни при каких режимах эксплуатации. При этом запросто может оказаться, что в цилиндрах эллипс будет в поле допуска. Если есть финансовая возможность — меняйте автомобиль… Помечен как спам Сообщение от Александр Мируха (Вопросы: 2, Ответы: 43) Ответ на 26.01.2017 15:57 То есть у Вас был Пассат, который на 301-й тысяче »дал дуба»? (В виде развалившегося двигателя посреди Красной площади) Чтобы такое утверждать, надо сперва это попробовать… (Garde GL at 05.02.2017 15:19) « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page