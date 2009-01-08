vw passat 2009 1.8 tsi dsg7 ресурс

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Добрый день,
Автомобиль покупался новым в 2010 году. Живет авто в Санкт-Петербурге. Сейчас пробег 215 000 км (фильтры и масло меняю раз в 15 000, масло Mobil). Два раз ремонтировалась DGS7 (на пробеге 90 000 (гарантия) и на 160 000).

Какой ресурс у двигателя 1,8 tsi и коробки DSG7?
Насколько критичный пробег для этого авто?

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Сообщение от Poleshchuk (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 26.01.2017 14:01
201 просмотров

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Private answer

Ресурс двигателя зависит от большого количества факторов. Его можно только оценить «плюс/минус трамвайная остановка». В современных двигателях с алюминиевым блоком применяют очень тонюсенькие маслосъёмные кольца. Они не ходят больше 300 000 км ни при каких режимах эксплуатации. При этом запросто может оказаться, что в цилиндрах эллипс будет в поле допуска.
Если есть финансовая возможность — меняйте автомобиль…

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Сообщение от Александр Мируха (Вопросы: 2, Ответы: 43)
Ответ на 26.01.2017 15:57

То есть у Вас был Пассат, который на 301-й тысяче »дал дуба»? (В виде развалившегося двигателя посреди Красной площади)
Чтобы такое утверждать, надо сперва это попробовать…

(Garde GL at 05.02.2017 15:19)
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