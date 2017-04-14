Вопросы без ответа .

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Здравствуйте! Три месяца назад задавал вопрос, ответа не последовало. В связи с этим предлагаю систематизировать падачу ответов информировав пользователей о сроках ответа . В сложившейся ситуации пользователь обращаясь к экспертам остается в неведении времени исполнения.
С уважением к Вам. Валех.

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Сообщение от Валех (Вопросы: 4, Ответы: 7)
Ответ на 14.04.2017 13:10
44 просмотров

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Private answer

Время исполнения существует в сфере обслуживания, где действия сторон регламентированы, а у участников процесса есть обязанности.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1719)
Ответ на 15.04.2017 18:24
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