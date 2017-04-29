Вопрос Сергею Степановичу. Кузовной сервис

Private answer Алгоритм следующий: мои Витя и Андрей, многократно рекомендуемые здесь, по соседству имеют бокс, занимающийся кузовщиной. Посему для начала звоните им и уточняйте повод) Витя 8 926 825 37 16 Пароль «Я от Асланяна»

Андрей +79037363542 Пароль «Я от Асланяна» Помечен как спам