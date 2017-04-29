Вопрос Сергею Степановичу. Кузовной сервис Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВопрос Сергею Степановичу. Кузовной сервис Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Сергей, добрый день. Вы говорили, что можете порекомендовать кузовной сервис. Могли бы Вы посоветовать хороший кузовной сервис для моего Матиза. Он начал гнить, а я хочу его воскресить. На тему: Volkswagen начал выпуск нового Tiguan в… Прокатиться на Genesis Мэрия Москвы проваливает и… Новый сервис по оплате парковки Мосробот расскажет о… Помечена как спам Сообщение от Sergey Knyagechenko (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 29.04.2017 15:04 14 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Алгоритм следующий: мои Витя и Андрей, многократно рекомендуемые здесь, по соседству имеют бокс, занимающийся кузовщиной. Посему для начала звоните им и уточняйте повод) Витя 8 926 825 37 16 Пароль «Я от Асланяна» Андрей +79037363542 Пароль «Я от Асланяна» Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1738) Ответ на 29.04.2017 17:30 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page