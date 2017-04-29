Вопрос Сергею Степановичу. Кузовной сервис

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Сергей, добрый день. Вы говорили, что можете порекомендовать кузовной сервис. Могли бы Вы посоветовать хороший кузовной сервис для моего Матиза. Он начал гнить, а я хочу его воскресить.

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Сообщение от Sergey Knyagechenko (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 29.04.2017 15:04
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Алгоритм следующий: мои Витя и Андрей, многократно рекомендуемые здесь, по соседству имеют бокс, занимающийся кузовщиной. Посему для начала звоните им и уточняйте повод) Витя 8 926 825 37 16 Пароль «Я от Асланяна»
Андрей +79037363542 Пароль «Я от Асланяна»

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1738)
Ответ на 29.04.2017 17:30
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