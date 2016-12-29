вопрос про выпуск передачи Гараж на эхе про камаз от 28.12.2016

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Здравствуйте! Слушаю Сергея часто, очень интересно. Но про камазы выпуск откровенно растроил волной ненависти и пессимизма. Ведь это единственная наша нормальная техника, которая работает в отсутствии условий. 80-х годов техника до сих пор в строю. Запчасти дешевле импортных аналогов. Согласен, что с усовершенствованием авто идет в сторону одноразовости, что для такой техники недопустимо. Камаз это как большая девятка, постоянно что-то ломается, но ремонт значительно дешевле импортных аналогов и большая вероятность устранить поломку на месте. Более того есть места для загрузки и разгрузки, где только камаз может, а другие нет. Разве не так?

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Сообщение от Дмитрий Завражнов (Вопросы: 2, Ответы: 0)
Ответ на 29.12.2016 12:51
30 просмотров

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Вы сами работали за рулем КАМАЗа? Пользователи отзываются о нем менее оптимистично…

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1488)
Ответ на 29.12.2016 17:41
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Вот я никогда не работал на камазе. Мой опыт управления грузовой техникой ограничивается управлением арендованным на сутки Портером — отвезти диван со шкафом на дачу.

Но их (камазов) много. Они ездят по стране. Они не вымерли как жигули и самолёты марки ТУ. Коммерческие организации (строительные компании) очень хорошо умеют считать деньги. Если их (камазы) покупают — значит есть в них толк. Иначе бы их уже с рынка вытеснили иномарки.

Всё не так однозначно.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 10, Ответы: 260)
Ответ на 29.12.2016 17:51
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насчет дешевизны запчастей,это Вы зря, у (нас) howo так что есть с чем сравнивать. на порядок запчасти дешевле,да и машина лучше.Еще с советских времен частушка,про ЛИАЗ автобус* не красив ты как икарус, НЕ НАДЕЖЕН КАК КАМАЗ,,,,,,,,,,,,,,,,,,*

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Сообщение от 4гера . р (Вопросы: 0, Ответы: 19)
Ответ на 29.12.2016 18:48
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в артек пригнали 10 камазов ,уже 3 поиерло

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Сообщение от 4гера . р (Вопросы: 0, Ответы: 19)
Ответ на 29.12.2016 18:50
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