вопрос про выпуск передачи Гараж на эхе про камаз от 28.12.2016 Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSвопрос про выпуск передачи Гараж на эхе про камаз от 28.12.2016 Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте! Слушаю Сергея часто, очень интересно. Но про камазы выпуск откровенно растроил волной ненависти и пессимизма. Ведь это единственная наша нормальная техника, которая работает в отсутствии условий. 80-х годов техника до сих пор в строю. Запчасти дешевле импортных аналогов. Согласен, что с усовершенствованием авто идет в сторону одноразовости, что для такой техники недопустимо. Камаз это как большая девятка, постоянно что-то ломается, но ремонт значительно дешевле импортных аналогов и большая вероятность устранить поломку на месте. Более того есть места для загрузки и разгрузки, где только камаз может, а другие нет. Разве не так? На тему: Огромные мега машины на… КАМАЗ выпускает новые самосвалы У КАМАЗ-мастера появился новый… Дакар становится похожим на… УАЗ начал выпускать… Помечена как спам Сообщение от Дмитрий Завражнов (Вопросы: 2, Ответы: 0) Ответ на 29.12.2016 12:51 30 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Вы сами работали за рулем КАМАЗа? Пользователи отзываются о нем менее оптимистично… Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1488) Ответ на 29.12.2016 17:41 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Вот я никогда не работал на камазе. Мой опыт управления грузовой техникой ограничивается управлением арендованным на сутки Портером — отвезти диван со шкафом на дачу. Но их (камазов) много. Они ездят по стране. Они не вымерли как жигули и самолёты марки ТУ. Коммерческие организации (строительные компании) очень хорошо умеют считать деньги. Если их (камазы) покупают — значит есть в них толк. Иначе бы их уже с рынка вытеснили иномарки. Всё не так однозначно. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 10, Ответы: 260) Ответ на 29.12.2016 17:51 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer насчет дешевизны запчастей,это Вы зря, у (нас) howo так что есть с чем сравнивать. на порядок запчасти дешевле,да и машина лучше.Еще с советских времен частушка,про ЛИАЗ автобус* не красив ты как икарус, НЕ НАДЕЖЕН КАК КАМАЗ,,,,,,,,,,,,,,,,,,* Помечен как спам Сообщение от 4гера . р (Вопросы: 0, Ответы: 19) Ответ на 29.12.2016 18:48 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer в артек пригнали 10 камазов ,уже 3 поиерло Помечен как спам Сообщение от 4гера . р (Вопросы: 0, Ответы: 19) Ответ на 29.12.2016 18:50 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page