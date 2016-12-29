вопрос про выпуск передачи Гараж на эхе про камаз от 28.12.2016

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Вот я никогда не работал на камазе. Мой опыт управления грузовой техникой ограничивается управлением арендованным на сутки Портером — отвезти диван со шкафом на дачу.

Но их (камазов) много. Они ездят по стране. Они не вымерли как жигули и самолёты марки ТУ. Коммерческие организации (строительные компании) очень хорошо умеют считать деньги. Если их (камазы) покупают — значит есть в них толк. Иначе бы их уже с рынка вытеснили иномарки.

Всё не так однозначно.