Вопрос про Hover.

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Добрый день Сергей. Зная ваше мнение о » китайцах » все же задам вопрос про Hover 5. Вы в свое время говорили, что это единственная машина похожая на автомобиль. Ваше мнение не изменилось? Дело в том, что мои друзья хотят приобрести 13 — 14 года выпуска. Им посоветовали брать бензиновый вариант на ручке. Дизель говорят не надежный и очень дорог в ремонте. Что вы на это можете сказать?

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Сообщение от staratel (Вопросы: 9, Ответы: 7)
Ответ на 23.06.2017 09:08
20 просмотров

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Private answer

Да, забыл. У них стоит выбор между Hover и Хундай Тусан.

Помечен как спам
Сообщение от staratel (Вопросы: 9, Ответы: 7)
Ответ на 23.06.2017 09:14
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