Добрый день Сергей. Зная ваше мнение о » китайцах » все же задам вопрос про Hover 5. Вы в свое время говорили, что это единственная машина похожая на автомобиль. Ваше мнение не изменилось? Дело в том, что мои друзья хотят приобрести 13 — 14 года выпуска. Им посоветовали брать бензиновый вариант на ручке. Дизель говорят не надежный и очень дорог в ремонте. Что вы на это можете сказать?