Вопрос про Hover. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВопрос про Hover. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день Сергей. Зная ваше мнение о » китайцах » все же задам вопрос про Hover 5. Вы в свое время говорили, что это единственная машина похожая на автомобиль. Ваше мнение не изменилось? Дело в том, что мои друзья хотят приобрести 13 — 14 года выпуска. Им посоветовали брать бензиновый вариант на ручке. Дизель говорят не надежный и очень дорог в ремонте. Что вы на это можете сказать? На тему: Первые Great Wall Hower H3 сошли с… Нужен ли в РФ автоомбудсмен? Какое-то у вас недоброе… Если вы хотите BMW Как долго живет вольвовский… Помечена как спам Сообщение от staratel (Вопросы: 9, Ответы: 7) Ответ на 23.06.2017 09:08 20 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Да, забыл. У них стоит выбор между Hover и Хундай Тусан. Помечен как спам Сообщение от staratel (Вопросы: 9, Ответы: 7) Ответ на 23.06.2017 09:14 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page