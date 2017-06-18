Вопрос про Bentley Bentayga — не лучше ли купить небольшой вертолёт?

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Внимательно прослушил в записи эфир Эхи про Bentley Bentayga. Мне стыдно — каждый день проводу по 3 часа в пробках, но этот автомобиль ни разу не встречал.

Видимо это «НЛО» где-то в другом районе нашего безграничного города ездит…

Вопрос 1 — где в Москве/Подмосковье можно 300 км/ч отжечь? Может речь идёт о каком-то испытательном полигоне. У нас тут везде камеры весят и все москали клятые стоят по 2-3 часа в пробках. И не важно какая у тебя машина, ты обязан отпрыгивать , чтобы пропускать скорую помощь (которая обгоняет и слева и справа — не знаешь куда деваться).

Я самое большое — 200 кмч разгонял на автобане Берлин-Мюнхин и то … С такой скоростью там только сумасшедшие русские гоняют — очень дорогое топливо.

Вопрос 2 — не лучше ли за 15-17 миллионов купить Robinson R44 немного БУ с небольшим налётом? И хочешь — на рыбалку или на охоту без пробок. И шноркель не нужен..

А вот очечник — очень-очень полезная «опция», когда у тебя небольшая компьютерная близорукость (-1, -2). И ты не ходишь всё-время в очках, однако надеваешь, когда управляешь автомобилем в сумерках. Очки просто всегда хранятся в машине в положенном месте.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 30, Ответы: 583)
Ответ на 18.06.2017 17:56
15 просмотров

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Ну, если жить надоело — то вперед Марсельский Олимпик — дебилом меньше на дорогах станет. А если Вы все же не личность с вышеназванной характеристикой, то есть всякие там Мячково, Москов Райсвей и т.д.

Что до вертолета, то сий Робинзон Крузо ОЧЕНЬ не любит ветер ОЧЕНЬ.

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Сообщение от Sawage_____Garden (Вопросы: 0, Ответы: 4)
Ответ на 19.06.2017 02:32
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Блин, Андрей, пардоньте — не увидел кто написал и тему создал. Тышша извинений!

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Сообщение от Sawage_____Garden (Вопросы: 0, Ответы: 4)
Ответ на 19.06.2017 02:38
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